Виборчі дільниці Києва забезпечені масками та дезинфекторами, - Кличко

На це з бюджету столиці виділили 1,3 млн грн

Місто закупило для всіх виборчих дільниць дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту. На це Київ виділив з бюджету столиці 1,3 млн грн.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Цієї неділі, 25 жовтня, як ви знаєте, відбудуться місцеві вибори. Епідеміологічна ситуація - непроста. Тому треба, щоб відбулися вибори безпечно. І для здоров'я тих, хто прийде голосувати, і для членів виборчих комісій. Тому ми, як і обіцяли, закупили для всіх виборчих дільниць дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту", - сказав Кличко.

Він зазначив, що на ці потреби місто виділило з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень. Засоби вже доставлені на 1 109 виборчих дільниць Києва.

Також, за словами мера, члени комісій отримали чіткий регламент роботи в день голосування. В тому числі - і щодо обов'язкової дезинфекції дільниць. Її мають у день виборів зробити 4 рази.

"Також я звертаюся до киян: на виборчих дільницях тримайте соціальну дистанцію. Обов'язково будьте в масці. Не ведіть із собою дітей. На вході до дільниць вам мають виміряти температуру. А також - перевірити наявність захисної маски. Вибори відбудуться безпечно, якщо ми всі свідомо поставимося до свого здоров'я та дотримання необхідних правил. А ми здатні це зробити!" - наголосив Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що планують взяти участь в голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня 61% українців. Ще 18% вагаються з відповіддю (50/50), 7% - можливо візьмуть участь, а 13% заявили, що їх участь малоймовірно.

У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 51%, ще 21% вагаються (50/50), 9% - можливо прийдуть на дільниці, 17% - малоймовірно.