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Избирательные участки Киева обеспечены масками и дезинфекторами, - Кличко

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 14:38
Избирательные участки Киева обеспечены масками и дезинфекторами, - Кличко Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На это из бюджета столицы выделили 1,3 млн грн

Город закупил для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. На это Киев выделил из бюджета столицы 1,3 млн грн.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"В это воскресенье, 25 октября, как вы знаете, состоятся местные выборы. Эпидемиологическая ситуация - непростая. Поэтому надо, чтобы состоялись выборы безопасно. И для здоровья тех, кто придет голосовать, и для членов избирательных комиссий. Поэтому мы, как и обещали, закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты", - сказал Кличко.

Он отметил, что на эти нужды город выделил из бюджета 1 миллион 300 тысяч гривен. Средства уже доставлены на 1 109 избирательных участков Киева.

Также, по словам мэра, члены комиссий получили четкий регламент работы в день голосования. В том числе - и относительно обязательной дезинфекции участков. Ее должны в день выборов сделать 4 раза.

"Я обращаюсь к киевлянам: на избирательных участках держите социальную дистанцию. Обязательно будьте в маске. Не ведите с собой детей. На входе к участкам вам должны измерить температуру. А также - проверить наличие защитной маски. Выборы пройдут безопасно, если мы все сознательно отнесемся к своему здоровью и соблюдению необходимых правил. А мы способны это сделать!" - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что планируют принять участие в голосовании на местных выборах 25 октября 61% украинцев. Еще 18% затрудняются с ответом (50/50), 7% - возможно примут участие, а 13% заявили, что их участие маловероятно.

В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, еще 21% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 17% - маловероятно.

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