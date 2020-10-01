Що відомо про кандидата в мери Харкова Олександра Фельдмана: головне

Народний депутат Олександр Фельдман буде балотуватися в мери Харкова від партії "Проппозиционная платформа – "За життя". Про те, що відомо про претендента на посаду харківського міського голови – в матеріалі РБК-Україна.

Шістдесятирічний народний депутат Олександр Фельдман пройшов у Раду від "Опозиційної платформи – За життя". На цих виборах ОПЗЖ висунула його кандидатом в мери Харкова, звідки він родом.

Народився Фельдман 6 січня 1960 року. Отримав вищу освіту в 42 роки, закінчивши Харківський державний університет імені В. Каразіна, за фахом економіст.

Олександр Фельдман (zagittya.com.ua)

З водія в рейтинг Forbes

З 21 року працював водієм, машиністом котельні, торгував на ринку. У 1991 році Він став директором виробничо-комерційної фірми "АВЕК" (Автоекспресконструкція), яка на сьогодні – в числі найбільших девелоперів країни.

На базі цього концерну будується весь ключовий бізнес Фельдмана, який до 2020 року неодноразово входив у рейтинги найбагатших людей країни. До речі, в 2005 році президентом компанії став нинішній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. У 2017 році він став акціонером "АВЕК".

Один з харківських проектів концерну – "Барабашово" – один з найбільших центрів торгівлі в Східній Європі. Через цей ринок Фельдман вже багато років воює з міською владою, в тому числі і з нинішнім мером Геннадієм Кернесом. Опоненти періодично обмінюються публічними звинуваченнями і словесними погрозами.

Черговий виток конфлікту виник коли восени минулого року Кернес заявив про плани побудувати дорогу через "Барабашово". Безуспішно примирити сторони, ще перед карантином, намагався голова ОДА Олексій Кучер. До речі, вся ця "трійця" буде боротися за пост мера Харкова 25 жовтня.

Політична кар'єра

В 1998 році Фельдман став депутатом Харківської міськради. З 2002-го Фельдман із скликання до скликання переобирався народним депутатом Верховної Ради. Зараз політик працює в парламенті вже шосту каденцію поспіль. В останні три скликання він обирався за 174 округу в Харкові.

За весь цей час Фельдман встиг побувати в лавах кількох партій – БЮТ, Партії регіонів і "Наш край".

Як член правлячої фракції ПР у 2012 році голосував за так званий закон "Колесніченка - Ківалова" про засади державної мовної політики, який пізніше був визнаний неконституційним. А в січні 2014 року підтримав пакет "диктаторських законів" – антидемократичних ініціатив, які приймалися, щоб придушити масштабні протести в період Революції Гідності.

Олександр Фельдман (zagittya.com.ua)

Благодійність

У Фельдмана є свій іменний благодійний фонд. Один з головних проектів цього фонду – великий ландшафтний Екопарк в Харківській області. Крім меценатства, політик є одним з лідерів єврейської громади України і віце-президентом товариства єврейських парламентарів.

Фельдман – засновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму і ксенофобії (IHRPEX). Є членом Ради Лідерів "Центру Симона Візенталя" та Британського Королівського Інституту міжнародних відносин.

У 2017 році політика обрано членом правління міжнародної організації "Релігії за мир", що має консультативний статус при ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та Економічній і соціальній раді ООН.

C 2018 року Фельдман – президент Світового відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин (WOFARR).