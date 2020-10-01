Что известно о кандидате в мэры Харькова Александре Фельдмане: главное

Народный депутат Александр Фельдман будет баллотироваться в мэры Харькова от партии "Оппозиционная платформа – "За життя". О том, что известно о претенденте на пост харьковского городского головы – в материале РБК-Украина.

Шестидесятилетний народный депутат Александр Фельдман прошел в Раду от "Оппозиционной платформы – За життя". На этих выборах ОПЗЖ выдвинула его кандидатом в мэры Харькова, откуда он родом.

Родился Фельдман 6 января 1960 года. Получил высшее образование в 42 года, окончив Харьковский государственный университет имени В. Каразина, по специальности экономист.

Александр Фельдман (zagittya.com.ua)

Из водителя в рейтинг Forbes

С 21 года работал водителем, машинистом котельной, торговал на рынке. В 1991 году Фельдман стал директором производственно-коммерческой фирмы "АВЭК" (Автоэкспрессконструкция), которая на сегодня – в числе крупнейших девелоперов страны.

На базе этого концерна строится весь ключевой бизнес Фельдмана, который до 2020 года неоднократно входил в рейтинги богатейших людей страны. Кстати, в 2005 году президентом этой компании стал нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. В 2017 году он стал акционером "АВЭК".

Один из харьковских проектов концерна – "Барабашово" – один из самых больших центров торговли в Восточной Европе. Из-за этого рынка Фельдман уже многие годы воюет с городской властью, в том числе и с нынешним мэром Геннадием Кернесом. Оппоненты периодически обмениваются публичными обвинениями и словесными угрозами.

Очередной виток этого конфликта возник когда осенью прошлого года Кернес заявил о планах построить дорогу через "Барабашово". Безуспешно примирить стороны, еще перед карантином, пытался глава ОГА Алексей Кучер. К слову, вся эта "троица" будет бороться за пост мэра Харькова 25 октября.

Политическая карьера

В 1998 году Фельдман стал депутатом Харьковского горсовета. С 2002-го Фельдман из созыва в созыв переизбирался народным депутатом Верховной Рады. Сейчас политик работает в парламенте уже шестую каденцию подряд. В последние три созыва он избирался по 174 округу в Харькове.

За все это время Фельдман успел побывать в рядах нескольких партий – БЮТ, Партии регионов и "Наш край".

Как член правящей фракции ПР в 2012 году голосовал за так называемый закон "Колесниченко - Кивалова" об основах государственной языковой политики, который позже был признан неконституционным. А в январе 2014 года поддержал пакет "диктаторских законов" – антидемократических инициатив, которые принимались, чтобы подавить масштабные протесты в период Революции Достоинства.

Александр Фельдман (zagittya.com.ua)

Благотворительность

У Фельдмана есть свой именной благотворительный фонд. Один из главных проектов этого фонда – большой ландшафтный Экопарк в Харьковской области. Кроме меценатства, политик является одним из лидеров еврейской общины Украины и вице-президентом общества еврейских парламентеров.

Фельдман – основатель Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии (IHRPEX). Является членом Совета Лидеров "Центра Симона Визенталя" и Британского Королевского Института международных отношений.

В 2017 году политика избрали членом правления международной организации "Религии за мир", имеющей консультативный статус при ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Экономическом и социальном совете при ООН.

C 2018 года Фельдман – президент Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR).