Що відомо про кандидата в мери Харкова Михайла Добкіна: головне

Колишній народний депутат Михайло Добкін балотуватиметься в мери Харкова. У минулому він вже займав цю посаду, а також керував державною адміністрацією в області. РБК-Україна розповідає, чим відомий ще один з кандидатів на посаду Харківського міського голови.

Михайло Добкін очолює партію "Християнські соціалісти", але, за даними ЗМІ, планує боротися за крісло мера Харкова як самовисуванець. Влітку він неодноразово заявляв, що хоче балотуватися на посаду міського голови Києва і навіть зняв два промо-ролики. Але тепер вирішив скласти конкуренцію своєму давньому соратнику Геннадію Кернесу.

Добкін народився 26 січня 1970 року в Харкові. У сімнадцятирічному віці почав працювати на виробництві, потім, у 90-х був приватним підприємцем. У 32 роки Добкін отримав першу вищу освіту в Харківському національному університеті внутрішніх справ (спеціальність - правознавство) та через кілька років другу - в Харківському національному економічному університеті (спеціальність - міжнародна економіка).

Політичний старт

Політична кар'єра Добкіна почалася в 1998 році, коли він вперше став депутатом Харківської міськради від Народно-демократичної партії.

Через чотири роки, в 2002-му, його обрали депутатом Верховної ради по одному з мажоритарних округів у Харкові. У тому скликанні Добкін побував у п'яти фракціях і депутатських групах, під кінець парламентської каденції увійшов до фракції "Партії регіонів".

Майже дев'ять років, аж до 2015 року він був членом політради ПР, з 2009-го керував Харківським міським осередком цієї партії.

У 2006 році Добкіна обрали мером Харкова. Півтора роки по тому в мережі з'явився скандальний ролик з його нібито передвиборчою промовою. На відео закадровий голос, імовірно тодішнього секретаря міськради Геннадія Кернеса, з ненормативною лексикою коментує виступ Добкіна, стверджуючи, що у нього "обличчя нудне" і що йому "ніхто грошей не дасть". Сам політик тоді назвав цей запис "змонтованою нарізкою".

З 2010 року і до березня 2014-го Добкін очолював Харківську обласну держадміністрацію і паралельно був депутатом облради.

Проросійський шлейф

Добкін був категоричним противником Революції Гідності, постійно критикував дії мітингувальників.

У лютому 2014 року Добкін став співголовою Всеукраїнського громадського союзу "Український фронт", який після втечі Віктора Януковича організував проросійський з'їзд депутатів південно-східних регіонів України, АР Крим і Севастополя.

Його учасники поставили під сумнів легітимність тодішніх рішень Верховної ради і заявили, що південно-східні органи самоврядування беруть на себе відповідальність за забезпечення конституційного порядку на своїй території.

Після цього "з'їзду" СБУ почала розслідування по статті "посягання на територіальну цілісність". Через це в березні 2014 року Добкін пару днів пробув в СІЗО. Але вже в серпні його адвокат заявила, що ця кримінальна справа закрита "через відсутність складу злочину".

Після Майдану

У тому ж році Добкін спробував удачу на виборах президента, однак отримав лише близько 3% голосів. Перед виборами він обіцяв відновити відносини з Росією і повернути Крим.

Через півроку Добкін пройшов до Ради восьмого скликання від "Опозиційного блоку", пробувши в його рядах до жовтня 2017-го. Свій вихід з фракції він пояснив незгодою з тим, що частина ОБ проголосувала за закон про судову реформу.

На місцевих виборах у 2015 році Добкін хотів балотуватися першим номером від "Опозиційного блоку" в Харківську облраду, однак ЦВК не зареєструвала його кандидатом.

Влітку 2017-го більшість парламентаріїв позбавили Добкіна недоторканності, а також дозволили затримати його і заарештувати. Політика підозрювали у зловживанні службовим становищем і розкраданні землі в Харкові. Добкіна звільнили під заставу 50 млн гривень, яку за нього внесли його колеги по партії.

Михайло Добкін в Раді (УНІАН)

У лютому 2018 року Добкін оголосив про реєстрацію нової політичної партії "Християнські соціалісти", яку він же і очолив.

На дострокових парламентських виборах в 2019 році він знову вирішив піти в Раду від "Оппоблоку", від якого вже тоді відкололася "Опозиційна платформа - "За життя". Але депутатський мандат він не отримав, так як ОБ не подолав п'ятивідсотковий бар'єр.

Між Києвом і Харковом

Влітку цього року Добкін прицілився на крісло столичного градоначальника. У липні в своєму Telegram-каналі Добкін опублікував перший з двох передвиборних роликів під пісню "Як тебе не любити, Києве мій!". На відео він їде київськими вулицями на байку і в шкіряній куртці. У серпні він вирішив обіграти скандальний запис, завдяки якому він і Кернес прославилися в 2007 році.

Я уже не раз говорил - мы из этого "ледникового периода" либо сами выберемся, либо сами и утонем. У меня планов тонуть... Опубліковано Михаил Добкин Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Хоча тепер обидва, ймовірно, будуть змагатися один з одним за посаду Харківського міського голови. Що вплинуло на рішення екс-нардепа замість Києва піти на Харків - невідомо. Але після того, як Геннадія Кернеса через коронавірус транспортували в німецьку клініку, в політичних колах допускали висунення в мери Добкіна.