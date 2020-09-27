Что известно о кандидате в мэры Харькова Михаиле Добкине: главное

Бывший народный депутат Михаил Добкин будет баллотироваться в мэры Харькова. В прошлом он уже занимал этот пост, а также руководил государственной администрацией в области. РБК-Украина рассказывает, чем известен еще один из кандидатов на пост Харьковского городского головы.

Михаил Добкин возглавляет партию "Христианские социалисты", но, по данным СМИ, планирует бороться за кресло мэра Харькова в качестве самовыдвиженца. Летом он неоднократно заявлял, что хочет баллотироваться на пост городского головы Киева и даже снял два промо-ролика. Но теперь решил составить конкуренцию своему давнему соратнику Геннадию Кернесу.

Добкин родился 26 января 1970 года в Харькове. В семнадцатилетнем возрасте начал работать на производстве, затем, в 90-х был частным предпринимателем. В 32 года Добкин получил первое высшее образование в Харьковском национальном университете внутренних дел (специальность – правоведение) и несколько лет спустя второе – в Харьковском национальном экономическом университете (специальность – международная экономика).

Политический старт

Политическая карьера Добкина началась в 1998 году, когда он впервые стал депутатом Харьковского горсовета от Народно-демократической партии.

Четыре года спустя, в 2002-м, его избрали депутатом Верховной рады по одному из мажоритарных округов в Харькове. В том созыве Добкин побывал в пяти фракциях и депутатских группах, под конец парламентской каденции вошел во фракцию "Партии регионов".

Почти девять лет, вплоть до 2015 года он был членом политсовета ПР, с 2009-го руководил Харьковской городской ячейкой этой партии.

В 2006 году Добкина избрали мэром Харькова. Полтора года спустя в сети появился скандальный ролик с его якобы предвыборной речью. На видео закадровый голос, предположительно тогдашнего секретаря горсовета Геннадия Кернеса, с ненормативной лексикой комментирует выступление Добкина, утверждая, что у него "лицо скучное" и что ему "никто денег не даст". Сам политик тогда назвал эту запись "смонтированной нарезкой".

С 2010 года и до марта 2014-го Добкин возглавлял Харьковскую областную госадминистрацию и параллельно был депутатом облсовета.

Пророссийский шлейф

Добкин был категоричным противником Революции Достоинства, постоянно критикуя действия митингующих.

В феврале 2014 года Добкин стал сопредседателем Всеукраинского общественного союза "Украинский фронт", который после побега Виктора Януковича организовал пророссийский съезд депутатов юго-восточных регионов Украины, АР Крым и Севастополя.

Его участники поставили под сомнение легитимность тогдашних решений Верховной рады и заявили, что юго-восточные органы самоуправления берут на себя ответственность за обеспечение конституционного порядка на своей территории.

После этого "съезда" СБУ начала расследование по статьи "посягательство на территориальную целостность". Из-за этого в марте 2014-года Добкин пару дней пробыл в СИЗО. Но уже в августе его адвокат заявила, что это уголовное дело закрыто "из-за отсутствия состава преступления".

После Майдана

В том же году Добкин попытал удачу на выборах президента, однако получил всего лишь около 3% голосов. Перед выборами он обещал возобновить отношения с Россией и вернуть Крым.

Спустя полгода Добкин прошел в Раду восьмого созыва от "Оппозиционного блока", пробыв в его рядах до октября 2017-го. Свой выход из фракции он объяснил несогласием с тем, что часть ОБ проголосовала за закон о судебной реформе.

На местных выборах в 2015 году Добкин хотел баллотироваться первым номером от "Оппозиционного блока" в Харьковский облсовет, однако ЦИК не зарегистрировал его кандидатом.

Летом в 2017-м большинство парламентариев лишили Добкина неприкосновенности, а также разрешили задержать его и арестовать. Политика подозревали в злоупотреблении служебным положением и хищении земли в Харькове. Добкина освободили под залог 50 млн гривен, который за него внесли его коллеги по партии.

Михаил Добкин в Раде (УНИАН)

В феврале 2018 года Добкин объявил о регистрации новой политической партии "Христианские социалисты", которую он же и возглавил.

На досрочных парламентских выборах в 2019 году он вновь решил пойти в Раду от "Оппоблока", от которого уже тогда откололась "Оппозиционная платформа -"За життя". Но депутатский мандат он не получил, так как ОБ не преодолел пятипроцентный барьер.

Между Киевом и Харьковом

Летом этого года Добкин прицелился на кресло столичного градоначальника. В июле в своем Telegram-канале Добкин опубликовал первый из двух предвыборных роликов под песню "Як тебе не любити, Києве мій!". На видео он едет по киевским улицам на байке и в кожаной куртке. В августе он решил обыграть скандальную запись, благодаря которому он и Кернес прославились в 2007 году.

Я уже не раз говорил - мы из этого "ледникового периода" либо сами выберемся, либо сами и утонем. У меня планов тонуть... Опубліковано Михаил Добкин Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Хотя теперь оба, вероятно, будут соперничать друг с другом за пост Харьковского городского головы. Что повлияло на решение экс-нардепа вместо Киева пойти на Харьков – неизвестно. Но после того, как Геннадия Кернеса из-за коронавируса транспортировали в немецкую клинику, в политических кругах допускали выдвижение в мэры Добкина.