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Кабмін наступного тижня затвердить порядок виборів в умовах пандемії

Новость на русском → Київ, Середа 09 вересня 2020 15:23
Кабмін наступного тижня затвердить порядок виборів в умовах пандемії Фото: Олег Немчінов (УНІАН)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Кабінет міністрів України наступного тижня затвердить порядок проведення місцевих виборів в умовах пандемії. Зокрема, будуть внесені зміни до так званої "карантинної постанови".

Про це на брифінгу заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Створено робочу групу за участю представників ЦВК, Кабінету міністрів, міністерств. На наступному засіданні уряду будуть внесені зміни до 641-ої постанови, так звана карантинна постанова, яка визначить регламенти дій у тих чи інших ситуаціях", - заявив Немчінов.

За його словами, будуть прописані алгоритми, які дозволять впливати на безпеку, зокрема, на процедуру участі у виборах хворих COVID-19 на самоізоляції. Також будуть прописані заходи для того, щоб виборчі дільниці не стали осередками спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив жорсткою реакцією правоохоронних органів за порушення на місцевих виборах.

Координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що місцеві вибори скасувати не можна, можна лише відстрочити.

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