ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Новости шоу-бизнеса Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин на следующей неделе утвердит порядок выборов в условиях пандемии

Новина українською → Киев, Среда 09 сентября 2020 15:23
Кабмин на следующей неделе утвердит порядок выборов в условиях пандемии Фото: Олег Немчинов (УНИАН)
Автор: Марианна Присяжнюк

Кабинет министров Украины на следующей неделе утвердит порядок проведения местных выборов в условиях пандемии. В частности, будут внесены изменение в так называемое "карантинное постановление".

Об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Создана рабочая группа с участием представителей ЦИК, Кабинета министра, министерств. На следующем заседании правительства будут внесены изменения в 641-е постановление, так называемое карантинное постановления, которая определит регламенты действий в тех или иных ситуациях", - заявил Немчинов.

По его словам, будут прописаны алгоритмы, которые позволят влиять на безопасность, в частности, на процедуру участия в выборах больных COVID-19 на самоизоляции. Также будут прописаны меры для того, чтобы избирательные участки не стали очагами вспышки коронавируса.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил жесткой реакцией правоохранительных органов за нарушения на местных выборах.

Координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в интервью РБК-Украина рассказала, что местные выборы отменить нельзя, можно только отсрочить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Кабинет Министров Украины выборы карантин
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
"Я ни с кем не воюю": Зеленский отреагировал на бунт мэров из-за карантина
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Я ни с кем не воюю": Зеленский отреагировал на бунт мэров из-за карантина