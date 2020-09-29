Кандидат у мери Харкова від "Слуги народу": що відомо про Олексія Кучера
"Слуга народу" вирішила висунути на посаду мера Харкова главу державної адміністрації області Олексія Кучера. Що відомо про кандидата, який буде боротися за крісло Харківського міського голови від президентської партії – в матеріалі РБК-Україна.
Олексій Кучер перебрався в крісло голови Харківської ОДА з сесійної зали парламенту. На цих місцевих виборах президентська політсила "Слуга народу" вирішила висунути тридцятип'ятирічного чиновника на посаду мера облцентру.
Олексій Кучер (facebook.com.olexiykucher.kh)
Біографія Олексія Кучера
Народився Кучер в селі Новорайськ Бериславського району на Херсонщині. Першу вищу освіту здобув в Педагогічному університеті ім. Г. Сковороди за спеціальністю "фізичне виховання", потім закінчив Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого, спеціальність "правознавство".
З 2005 року Кучер працював у районних суді і прокуратурі в Харкові. А з 2011-го зайнявся індивідуальною адвокатською діяльністю, заснувавши власну компанію "Дартлі Груп".
У 2017-му Кучер захищав інтереси одного з фігурантів так званого справи про "рюкзаках Авакова" – Володимира Литвина. Втім, Литвин – представник фірми, що отримала тендер на поставку рюкзаків – визнав себе винним і компенсував державі кількамільйонний збиток.
Олексій Кучер (facebook.com.olexiykucher.kh)
Стрімкий політичний рік
В 2019 році Кучер став народним депутатом від "Слуги народу". Він переміг в одномандатному окрузі №179 у Харківській області з майже 51% голосів. Кілька місяців потому, президент призначив Кучера головою держадміністрації в цій області. Цікаво, що в березні замість нього по округу в Раду пройшла його попередник на посаді голови ОДА Юлія Світлична.
Журналісти "Схем" стверджують, що Кучер тісно пов'язаний з Вадимом Слюсаревим. За їх даними, бізнесмен нібито мав вплив на формування списку мажоритарників від СН у Харківській області.
За менше ніж рік на посаді голови ОДА Кучера встиг обжитися конфліктом з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Напруга між ними загострилося після введення загальнонаціонального карантину в країні, коли обидва намагалися взяти "шефство" над боротьбою з епідемією в регіоні.
В кінці березня Кернес в соцмережах назвав його "тандем" з бізнесменом Ярославським "танком", а Кучера – "міллю". Він заявив, що якби в 90-х йому "попався такий, як Кучер", він би його "розчавив як клопа".
Новий молодий губернатор намагається показати, що він працює у зв'язці з великим бізнесом, роботодавцями, з мером...Опубліковано Геннадієм Кернесом П'ятниця, 20 березня 2020 р.
У відповідь голова ОДА заявив, що цей "танк схожий на трактор виробництва ХТЗ" (Харківського тракторного заводу, – ред). Але вже незабаром Кучер визнав, що погарячкував і що "зараз не час для емоцій". За однією з версій, "охолоджувати запал" голови ОДА довелося особисто президенту.