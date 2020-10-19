Кандидат у мери Києва Поживанов представив свою концепцію розвитку міста

Кандидат у мери Києва Михайло Поживанов представив власну концепцію розвитку столиці. Зокрема, у програму "Нового Києва" політика входить суцільний WI-FI інтернет, єдиний квиток та соціальна мережа для народовладдя.

Про це повідомляє прес-служба кандидата у мери.

Так, Поживанов пропонує, щоб кияни контролювали владу та органи місцевого самоврядування на публічній платформі по типу соціальної мережі з інструментами цифрового підпису та документообігу.

Також, він наголошує, що місто має бути забезпечене суцільним WI-FI інтернетом та відео-спостереженням, бо це комфортно та безпечно у сучасних реаліях. Політик переконаний, податків, які платять кияни, та інших надходжень до міського бюджету цілком достатньо для технічного та технологічного оновлення міста.

"Хронічні проблеми міста, такі як дороги, затори та викиди у атмосферу мають бути вирішені за європейськими традиціями:

по-перше , провести оптимізацію бюрократичних комунікацій та перевести усі погоджувальні процеси у електронний вигляд до соціальної мережі з можливостями юридично-значущих дій

, провести оптимізацію бюрократичних комунікацій та перевести усі погоджувальні процеси у електронний вигляд до соціальної мережі з можливостями юридично-значущих дій по-друге , впровадити референдуми місцевого значення

, впровадити референдуми місцевого значення по-третє , необхідно максимально перенести об’єкти промислового призначення за межі міста, а контроль викидів у атмосферу зробити публічним

, необхідно максимально перенести об’єкти промислового призначення за межі міста, а контроль викидів у атмосферу зробити публічним по-четверте, завершити розпочаті будівництва мостів та збудувати ще один міст в районі Жукова острова у продовження Великої Кільцевої дороги з метою направити транзитні транспортні потоки в об'їзд Києва

завершити розпочаті будівництва мостів та збудувати ще один міст в районі Жукова острова у продовження Великої Кільцевої дороги з метою направити транзитні транспортні потоки в об'їзд Києва по-п’яте , СІЗО та судові кримінальні палати перенести в одне містечко за межі міста

, СІЗО та судові кримінальні палати перенести в одне містечко за межі міста по-шосте, аби збільшити пасажиро-спроможність міста та одночасно зменшити попит на індивідуальний транспорт необхідно радикально змінити концепцію пасажирських перевезень", - йдеться у програмі кандидата.

Крім того, Поживанов пропонує відмовитись від "маршруток", забезпечивши місто комфортними автобусами від MAN чи Mercedes-Benz, вузлова збірка та сервіс яких має здійснюватися під Києвом.

"Забезпечити переміщення пасажирського транспорту за чітким розкладом. Квиток на користування пасажирським транспортом має бути єдиний, у тому числі цифровий. Забезпечити місто достатньою кількістю діджиталізованих паркувальних місць та збільшити кількість пасажирських потягів у метро та будувати додаткові станції", - резюмує він.

Нагадаємо, Михайло Поживанов - український політик, державний і громадський діяч, меценат, народний депутат України чотирьох скликань, обіймав урядові посади, засновник ГО "Фонд муніципальних реформ "Магдебурзьке право", автор одинадцятого розділу Конституції України про місцеве самоврядування.

Був мером Маріуполя, після чого шість років працював заступником мера Києва Олександра Омельченка. Під час переслідування за президентства Януковича майже 5 років працював у Австрійській міжнародній компанії де займався інфраструктурними проектами.

Раніше в одному з інтерв'ю Поживанов розповів, як вирішуватимуться питання щодо якості питної води, систем водопостачання, водовідведення, ліфтового господарства.