Кандидат в мэры Киева Поживанов представил свою концепцию развития города

Кандидат в мэры Киева Михаил Поживанов представил собственную концепцию развития столицы. В частности, в программу "Нового Киева" политика входит сплошной WI-FI интернет, единый билет и социальная сеть для народовластия.

Об этом сообщает пресс-служба кандидата в мэры.

Так, Поживанов предлагает, чтобы киевляне контролировали власть и органы местного самоуправления на публичной платформе по типу социальной сети с инструментами цифровой подписи и документооборота.

Также он отмечает, что город должен быть обеспечен сплошным WI-FI интернетом и видео-наблюдением, потому что это комфортно и безопасно в современных реалиях. Политик убежден, налогов, которые платят киевляне, и других поступлений городского бюджета вполне достаточно для технического и технологического обновления города.

"Хронические проблемы города, такие как дороги, пробки и выбросы в атмосферу должны быть решены с европейскими традициями:

во-первых , провести оптимизацию бюрократических коммуникаций и перевести все согласительные процессы в электронный вид в социальной сети с возможностями юридически-значимых действий

, провести оптимизацию бюрократических коммуникаций и перевести все согласительные процессы в электронный вид в социальной сети с возможностями юридически-значимых действий во-вторых , внедрить референдумы местного значения

, внедрить референдумы местного значения в-третьих , необходимо максимально перенести объекты промышленного назначения за пределы города, а контроль выбросов в атмосферу сделать публичным

, необходимо максимально перенести объекты промышленного назначения за пределы города, а контроль выбросов в атмосферу сделать публичным в-четвертых, завершить начатые строительства мостов и построить еще один мост в районе Жукова острова в продолжение Большой Кольцевой дороги с целью направить транзитные транспортные потоки в объезд Киева

завершить начатые строительства мостов и построить еще один мост в районе Жукова острова в продолжение Большой Кольцевой дороги с целью направить транзитные транспортные потоки в объезд Киева в-пятых , СИЗО и судебные уголовные палаты перенести в одно местечко за пределы города

, СИЗО и судебные уголовные палаты перенести в одно местечко за пределы города в-шестых, чтобы увеличить пассажиро-способность города и одновременно уменьшить спрос на индивидуальный транспорт необходимо радикально изменить концепцию пассажирских перевозок", - говорится в программе кандидата.

Кроме того, Поживанов предлагает отказаться от "маршруток", обеспечив город комфортными автобусами от MAN или Mercedes-Benz, узловая сборка и сервис которых должно осуществляться под Киевом.

"Обеспечить перемещение пассажирского транспорта по четкому расписанию. Билет на пользование пассажирским транспортом должен быть единый, в том числе цифровым. Обеспечить город достаточным количеством диджитализированых парковочных мест, и увеличить количество пассажирских поездов в метро и начать строительство дополнительных станций", - резюмирует он.

Напомним, Михаил Поживанов - украинский политик, государственный и общественный деятель, меценат, народный депутат Украины четырех созывов, занимал правительственные посты, основатель ОО "Фонд муниципальных реформ "Магдебургское право", автор одиннадцатого раздела Конституции Украины о местном самоуправлении.

Был мэром Мариуполя, после чего шесть лет работал заместителем мэра Киева Александра Омельченко. Во время преследования при президенте Януковиче почти 5 лет работал в Австрийской международной компании, где занимался инфраструктурными проектами.

Ранее в одном из интервью Поживанов рассказал, как будут решаться вопросы относительно качества питьевой воды, систем водоснабжения, водоотведения и лифтового хозяйства.