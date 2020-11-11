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Карантин вихідного дня може істотно знизити явку в другому турі виборів, - КВУ

Новость на русском → Україна, Середа 11 листопада 2020 13:02
Карантин вихідного дня може істотно знизити явку в другому турі виборів, - КВУ Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Комітеті виборців України допускають, що введення в країні карантину вихідного дня значно зменшить явку виборців у другому турі місцевих виборів. Не виключений навіть обвал явки.

Про це глава КВУ Олексій Кошель заявив у ході прес-конференції.

"Існує дуже велика ймовірність того, що введення карантину вихідного дня може позначитися на ході голосування. Це може спричинити зниження або навіть обвал явки під час проведення виборів", - сказав він.

У КВУ закликали міністра охорони здоров'я Максима Степанова і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка максимально акцентувати увагу на факторах безпеки для виборців.

"Надзвичайно важливо донести до виборців інформацію, що похід на виборчу дільницю мало чим відрізняється в плані безпеки від походу в супермаркет. Треба повідомити виборцям, що 15 листопада буде дотримано заходів безпеки - соціальна дистанція, масковий режим, температурний режим", - відзначили в комітеті.

Також у КВУ закликають виборців брати з собою авторучки, щоб зменшити кількість контакту.

Нагадаємо, сьогодні в більшості міст України проходять акції проти введення карантину вихідного дня. Протести зафіксовані, щонайменше, в 17 містах.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дозволить Україні уникнути продовження стрімкого зростання захворюваності на коронавірус і зафіксувати її на поточному рівні.

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