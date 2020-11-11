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Карантин выходного дня может существенно снизить явку во втором туре выборов, - КИУ

Новина українською → Украина, Среда 11 ноября 2020 13:02
Карантин выходного дня может существенно снизить явку во втором туре выборов, - КИУ Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Комитете избирателей Украины допускают, что введение в стране карантина выходного дня значительно уменьшит явку избирателей во втором туре местных выборов. Не исключен даже обвал явки.

Об этом глава КИУ Алексей Кошель заявил в ходе пресс-конференции.

"Существует очень большая вероятность того, что введение карантина выходного дня может сказаться на ходе голосования. Это может повлечь снижение или даже обвал явки во время проведения выборов", - сказал он.

В КИУ призвали министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко максимально акцентировать внимание на факторах безопасности для избирателей.

"Чрезвычайно важно донести до избирателей информацию, что поход на избирательный участок мало чем отличается в плане безопасности от похода в супермаркет. Надо сообщить избирателям, что 15 ноября будут соблюдены меры безопасности - социальная дистанция, масочный режим, температурный режим", - отметили в комитете.

Также в КИУ призывают избирателей брать с собой авторучки, чтобы уменьшить количество контакта.

Напомним, сегодня в большинстве городов Украины проходят акции против введения карантина выходного дня. Протесты зафиксированы, по меньшей мере, в 17 городах.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня позволит Украине избежать продолжения стремительного роста заболеваемости коронавирусом и зафиксировать ее на текущем уровне.

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