ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ робить все, аби місцеві вибори відбулися безпечно і законно, - Кличко

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 13:41
Київ робить все, аби місцеві вибори відбулися безпечно і законно, - Кличко Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Столиця робить все можливе, аби місцеві вибори 25 жовтня відбулися безпечно і законно.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

"Місто робить все можливе, аби місцеві вибори 25 жовтня відбулися безпечно і законно. Як я говорив, на всі виборчі дільниці вже доставили дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту. Кошти на це ми виділили з бюджету столиці. Аби забезпечити правопорядок та упередити надзвичайні ситуації, поліція столиці та рятувальники із суботи нестимуть службу у посиленому режимі. Допомагатиме їм і Муніципальна охорона", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що днями всі служби провели спільні навчання. Відпрацьовували дії під час завезення виборчої документації до ТВК, дільничних виборчих комісій, взяття комісій під охорону. А також - забезпечення законності в день "тиші", в день голосування та під час підрахунку результатів і переміщення документації з дільничних комісій до територіальної.

"Ми всі сподіваємося, що вибори відбудуться безпечно і без порушень закону. Це дуже важливо! Як для здоров’я людей, які прийдуть голосувати. Так і для демократичності і прозорості їх вибору", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомляв, що на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту виборчих дільниць місто надало з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Київ Місцеві вибори Віталий Кличко
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Київ останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан
Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна Київ останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан