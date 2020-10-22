ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев делает все, чтобы местные выборы прошли безопасно и законно, - Кличко

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 13:41
Киев делает все, чтобы местные выборы прошли безопасно и законно, - Кличко Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Столица делает все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"Город делает все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно. Как я говорил, на все избирательные участки уже доставили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Средства на это мы выделили из бюджета столицы. Чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить чрезвычайные ситуации, полиция столицы и спасатели с субботы будут нести службу в усиленном режиме. Помогать им и Муниципальная охрана", - сообщил Кличко.

Он отметил, что на днях все службы провели совместные учения. Отрабатывали действия во время завоза избирательной документации в ТИК, участковых избирательных комиссий, взятие комиссий под охрану. А также - обеспечение законности в день "тишины", в день голосования и во время подсчета результатов и перемещения документации из участковых комиссий территориальной.

"Мы все надеемся, что выборы пройдут безопасно и без нарушений закона. Это очень важно! Как для здоровья людей, которые придут голосовать. Так и для демократичности и прозрачности их выбора", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Кличко сообщал, что на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты избирательных участков город предоставил из бюджета 1 миллион 300 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Киев Местные выборы Виталий Кличко
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Киев последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан
Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна Киев последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан