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Кияни хочуть бачити на посаді мера професійного господарника, - експерт

Новость на русском → Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 17:18
Кияни хочуть бачити на посаді мера професійного господарника, - експерт Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Жителі столиці втомилися від постійних аварій і проблем у сфері ЖКГ, вони хочуть на посаді мера професійну людину, яка зуміє налагодити якісну роботу житлово-комунального господарства міста.

Про це заявила політичний експерт Олександра Решмеділова в ефірі каналу ZIK.

"Ніхто не хоче, щоб у нас були вибухи мереж, прорив труб, складання багатоповерхівок, як карткових будинків. Всі хочуть, щоб все було в порядку. І такий запит є", - заявила експерт.

За її словами, найбільш вдалим прикладом ставки на господарників є висунення "Батьківщиною" на посаду мера Києва Олексія Кучеренка - колишнього міністра ЖКГ і одного з найкращих фахівців у цій галузі.

"Кияни не хочуть мера, який добре жартує, кияни хочуть мера, який знає ЖКГ. Принаймні, який посилить дискурс професіоналізму, а не буде зміщати акценти в бік другосортності", - зазначила Решмедилова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Батькивщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

У першу п'ятірку кандидатів у депутати Київради також увійшли голова Київської міської "Батьківщини" Віталій Нестор, правозахисник Денис Москаль, експерт з питань державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель і педагог Ольга Гоцуляк.

Під час офіційних заходів представник команди Тимошенко запропонував стратегію вирішення найболючіших столичних проблем - модернізацію житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, упорядкування забудови, плани поліпшення екології, озеленення міста тощо.

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