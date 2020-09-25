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Киевляне хотят видеть на посту мэра профессионального хозяйственника, - эксперт

Новина українською → Киев, Пятница 25 сентября 2020 17:18
Киевляне хотят видеть на посту мэра профессионального хозяйственника, - эксперт Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Жители столицы устали от постоянных аварий и проблем в сфере ЖКХ, они хотят на посту мэра профессионального человека, который сумеет наладить качественную работу жилищно-коммунального хозяйства города.

Об этом заявила политический эксперт Александра Решмедилова в эфире канала ZIK.

"Никто не хочет, чтобы у нас были взрывы сетей, прорыв труб, складывание многоэтажек, как карточных домов. Все хотят, чтобы все было в порядке. И такой запрос есть", - заявила эксперт.

По ее словам, самым удачным примером ставки на хозяйственников является выдвижение "Батькивщиной" на должность мэра Киева Алексея Кучеренко - бывшего министра ЖКХ и одного из лучших в стране специалистов в этой области.

"Киевляне не хотят мэра, который хорошо шутит, киевляне хотят мэра, который знает ЖКХ. По крайней мере который усилит дискурс профессионализма, а не будет смещать акценты в сторону второсортности", - отметила Решмедилова.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

В первую пятерку кандидатов в депутаты Киевсовета также вошли председатель Киевской городской "Батькивщины" Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт по государственной политике по развитию предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гоцуляк.

Во время официальных мероприятий представитель команды Тимошенко предложил стратегию решения самых болезненных столичных проблем - модернизацию жилищного фонда и инфраструктурных сетей, установления справедливых тарифов, уменьшение пробок, упорядочение застройки, планы улучшения экологии, озеленения города и тому подобное.

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