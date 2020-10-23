У Київській області главу виборчкому підозрюють у підробці документів

У Київській області голова виборчої комісії Білоцерківського району підозрюється в підробці виборчої документації, вчиненої за попередньою змовою групою осіб. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

За даними слідства, голова виборчкому умисно, за попередньою змовою з секретарем комісії, з допомогою техніки виготовили фальшивий протокол засідання селищної територіальної виборчої комісії Білоцерківського району. Вони внесли в його змісту неправдиві відомості щодо розгляду питання про відмову одного з кандидатів балотуватися на посаду селищного голови.

В рамках кримінального провадження поліцейські опитали всіх членів територіальної виборчої комісії, вилучили необхідну документацію та інші речові докази.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої урни, списку виборців або учасників референдуму) КК України.

Статтею передбачено позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Іншому підозрюваному, який є чинним адвокатом, про підозру ще не повідомили. Проект документу направлено в Офіс генерального прокурора для погодження.

Нагадаємо, в Миколаєві правоохоронці розслідують схему підкупу виборців через соціальну мережу. Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Крім того, в Донецькій області кандидат у голови ОТГ роздавав пенсіонерам продуктові набори, агітуючи голосувати за нього на виборах. Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.