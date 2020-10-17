У Київській області кандидата в голови ОТГ підозрюють у підкупі виборців

У Васильківському районі (Київська область) правоохоронці запідозрили кандидата на посаду голови об’єднаної територіальної громади у підкупі виборців. Слідчі оголосили йому підозру та почали розслідування.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний разом зі спільницею, під приводом привітання, роздавали конверти з грошима вчителям місцевої школи.

"За цією схемою, один голос виборця коштував тисячу гривень", - зазначили у поліції.

Поліцейські вилучили речові докази. Чоловіку тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років. Зараз триває розслідування.

Нагадаємо, днями поліція викрила "сітку" підкупу виборців в Одесі. За голос за одного з кандидатів на пост мера міста зловмисники пропонували 1 тисячу гривень.

Крім того, масштабну "сітку" підкупу виборців правоохоронці викрили на 208 окрузі у Чернігівській області. Зловмисники планували підкупити 5 тисяч виборців.

Додамо, нещодавно МВС запустило спеціальний чат-бот для місцевих виборів, щоб громадяни могли повідомляти про порушення виборчого процесу.