В Киевской области кандидата в головы ОТО подозревают в подкупе избирателей

В Васильковском районе (Киевская область) правоохранители заподозрили кандидата на должность главы объединенной территориальной общины в подкупе избирателей. Следователи объявили ему подозрение и начали расследование.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что подозреваемый вместе с сообщницей под предлогом поздравления, раздавали конверты с деньгами учителям местной школы.

"По этой схеме, один голос избирателя стоил тысячу гривен", - отметили в полиции.

Полицейские изъяли вещественные доказательства. Мужчине теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Сейчас продолжается расследование.

Напомним, на днях полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей в Одессе. За голос за одного из кандидатов на пост мэра города злоумышленники предлагали 1 тысячу гривен.

Кроме того, масштабную "сетку" подкупа избирателей правоохранители разоблачили на 208 округе в Черниговской области. Злоумышленники планировали подкупить 5 тысяч избирателей.

Добавим, недавно МВД запустило специальный чат-бот для местных выборов, чтобы граждане могли сообщать о нарушениях избирательного процесса.