В Киевской области кандидата в головы ОТО подозревают в подкупе избирателей

В Васильковском районе (Киевская область) правоохранители заподозрили кандидата на должность главы объединенной территориальной общины в подкупе избирателей. Следователи объявили ему подозрение и начали расследование.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Правоохранители установили, что подозреваемый вместе с сообщницей под предлогом поздравления, раздавали конверты с деньгами учителям местной школы.
"По этой схеме, один голос избирателя стоил тысячу гривен", - отметили в полиции.
Полицейские изъяли вещественные доказательства. Мужчине теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Сейчас продолжается расследование.
Напомним, на днях полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей в Одессе. За голос за одного из кандидатов на пост мэра города злоумышленники предлагали 1 тысячу гривен.
Кроме того, масштабную "сетку" подкупа избирателей правоохранители разоблачили на 208 округе в Черниговской области. Злоумышленники планировали подкупить 5 тысяч избирателей.
Добавим, недавно МВД запустило специальный чат-бот для местных выборов, чтобы граждане могли сообщать о нарушениях избирательного процесса.