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Києву потрібен мер-управлінець з сильною командою та продуманою програмою, - експерт

Новость на русском → Київ, Четвер 15 жовтня 2020 12:41
Києву потрібен мер-управлінець з сильною командою та продуманою програмою, - експерт Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Києву потрібен досвідчений мер-управлінець, який має сильну команду та продуману програму.

Про це заявив політичний експерт Олег Постернак у Facebook.

На його думку, саме зараз свій вибір роблять більшість громадян, які досі не визначилися. І наявність величезної кількості невирішених проблем Києва вимагає досвідчених управлінців біля керма столиці. Особливо тих, хто не має корупційного шлейфа.

Експерт переконаний, в таких умовах проект "нові обличчя" безперспективний. Ця епоха йде у небуття.

"Міська інфраструктура і транспорт, тепломережі і тарифи, дороги і мости - все це вимагає професійного, зосередженого й адекватного підходу", - переконаний Постернак.

Водночас експерт додає, що "Батьківщина" помітно відрізняється від багатьох нових і старих політичних сил своїм підходом до київської місцевої проблематики, а її висуванець Олексій Кучеренко - єдиний професійний кандидат з господарським мисленням і солідним досвідом.

"Думаю, "Батьківщина" - це найбільш києвоцентрична команда, здатна реально зайнятися комунальними та інфраструктурними проблемами", - додає він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

Під час офіційних заходів представник команди Тимошенко запропонував стратегію розв’язання найболючіших столичних проблем - модернізацію житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, впорядкування забудови, плани покращення екології, озеленення міста тощо.

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