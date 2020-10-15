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Киеву нужен мэр-управленец с сильной командой и продуманной программой, - эксперт

Новина українською → Киев, Четверг 15 октября 2020 12:41
Киеву нужен мэр-управленец с сильной командой и продуманной программой, - эксперт Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киеву нужен опытный мэр-управленец, который имеет сильную команду и продуманную программу.

Об этом заявил политический эксперт Олег Постернак в Facebook.

По его мнению, именно сейчас свой выбор делают большинство граждан, которые до сих пор не определились. И наличие огромного количества нерешенных проблем Киева требует опытных управленцев у руля столицы. Особенно тех, кто не имеет коррупционного шлейфа.

Эксперт убежден, что в таких условиях проект "новые лица" бесперспективен. Эта эпоха уходит в небытие.

"Городская инфраструктура и транспорт, теплосети и тарифы, дороги и мосты - все это требует профессионального, сосредоточенного и адекватного подхода", - убежден Постернак.

В то же время эксперт добавляет, что "Батькивщина" заметно отличается от многих новых и старых политических сил своим подходом к киевской местной проблематике, а ее выдвиженец Алексей Кучеренко - единственный профессиональный кандидат с хозяйственным мышлением и солидным опытом.

"Думаю, "Батькивщина" - это наиболее киевоцентричная команда, способная реально заняться коммунальными и инфраструктурными проблемами", - добавляет он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

Во время официальных мероприятий представитель команды Тимошенко предложил стратегию решения самых болезненных столичных проблем - модернизацию жилищного фонда и инфраструктурных сетей, установления справедливых тарифов, уменьшение пробок, упорядочение застройки, планы улучшения экологии, озеленения города и тому подобное.

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