Кучеренко розповів, що зробить у першу чергу в разі перемоги на виборах в Києві

Кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко заявив, що у разі своєю перемоги першим чином визнає борг КМДА перед споживачами за зайві нарахування в платіжках на утримання прибудинкових територій.

Про це Кучеренко заявив під час брифінгу у відкритому штабі "Батьківщини", передає прес-служба.

За його словами, завдяки юридичному оформленню цього боргу згідно з судовим процесом за позовом Спілки власників житла до КМДА буде сформовано той ресурс, який і дозволить киянам почати повномасштабну програму модернізації та капремонту застарілого житлового фонду на підставі співфінансування. Цю програму слід негайно стартувати.

"Сьогодні у мене, як у голови Спілки власників житла вчергове не відбулося засідання в суді по позову до КМДА стосовно тарифів на утримання будинків та прибудинкової території. Це вже 53 засідання за останні 3 роки. Щотижня судді переносять засідання, бо представники КМДА не з’являються на нього", - зазначив політик.

Кучеренко зазначив, що має 2 офіційні відповіді від КМДА по суті процесу.

"Перше: будинків, щодо яких неправильно визначено площу прибудинкової території і неправильно розраховано тариф у правовідносинах пов’язаних з оскарженим актом не існує в Києві", - пояснив він.

За його словами, друга відповідь від КМДА - це те, що відсутність технічних паспортів на будинки не є підставою для неправильних розрахунків у платіжках.

"Нагадую, як розраховується платіж за утримання будинків: береться сума вартості всіх 16 обов’язкових послуг, сумується по всьому будинку й ділиться на базі техпаспорту на кількість квадратних метрів житлової площі будинку. В результаті отримуємо платіжки - кількість гривень на квадратний метр", - сказав Кучеренко.

Він підкреслив, що в техпаспорті має бути відображено за всі останні роки куди витрачалися гроші на послуги за утримання будинків.

Першочергово Кучеренко планує почати повномасштабну інвентаризацію житлового фонду, аудит, створення техдокументації і кошторису. Це допоможе визначити проблеми по кожному будинку.

"Я особисто й команда “Батьківщини” відповідаємо за кожне слово в програмі. Один із основних пріоритетів програми - наведення ладу в житлово-комунальному господарстві, модернізація застарілого житлового фонду та вирішення інших інфраструктурних проблем Києва", - підсумував парламентарій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Батькивщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

У першу п'ятірку кандидатів у депутати Київради також увійшли голова Київської міської "Батьківщини" Віталій Нестор, правозахисник Денис Москаль, експерт з питань державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель і педагог Ольга Гоцуляк.