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Кучеренко рассказал, что сделает в первую очередь в случае победы на выборах в Киеве

Новина українською → Киев, Четверг 08 октября 2020 17:18
Кучеренко рассказал, что сделает в первую очередь в случае победы на выборах в Киеве Фото: Алексей Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко заявил, что в случае своей победы первым делом признает долг КГГА перед потребителями за лишние начисления в платежках на содержание придомовых территорий.

Об этом Кучеренко заявил во время брифинге в открытом штабе "Батькивщины", передает пресс-служба.

По его словам, благодаря юридическому оформлению этого долга в связи с судебным процессом по иску Союза владельцев жилья в КГГА будет сформирован тот ресурс, который и позволит киевлянам начать полномасштабную программу модернизации и капитального ремонта устаревшего жилого фонда на основании софинансирования. Эту программу следует немедленно стартовать.

"Сегодня у меня, как у председателя Союза владельцев жилья в очередной раз не состоялось заседание в суде по иску к КГГА по поводу тарифов на содержание домов и придомовой территории. Это уже 53 заседания за последние 3 года. Еженедельно судьи переносят заседание, так как представители КГГА не появляются на него", - отметил политик.

Кучеренко отметил, что имеет 2 официальных ответа от КГГА по сути процесса.

"Первое: домов, в отношении которых неправильно определена площадь придомовой территории и неправильно рассчитан тариф в правоотношениях связанных с оспоренным актом не существует в Киеве", - пояснил он.

По его словам, второй ответ от КГГА - это то, что отсутствие технических паспортов на дома не является основанием для неправильных расчетов в платежках.

"Напоминаю, как рассчитывается платеж за содержание домов: берется сумма стоимости всех 16 обязательных услуг, суммируется по всему дому и делится на базе техпаспорта на количество квадратных метров жилой площади дома. В результате получаем платежки - количество гривен на квадратный метр", - сказал Кучеренко.

Он подчеркнул, что в техпаспорте должно быть отражено за все последние годы куда расходовались деньги на услуги за содержание домов.

В первую очередь Кучеренко планирует начать полномасштабную инвентаризацию жилого фонда, аудит, создание техдокументации и сметы. Это поможет определить проблемы по каждому дому.

"Я лично и команда “Батькивщины” отвечаем за каждое слово в программе. Один из основных приоритетов программы - наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, модернизация устаревшего жилого фонда и решение других инфраструктурных проблем Киева", - подытожил парламентарий.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

В первую пятерку кандидатов в депутаты Киевсовета также вошли председатель Киевской городской "Батькивщины" Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт по вопросам государственной политики развития предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гоцуляк.

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