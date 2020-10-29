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Лукашенко пов'язав підсумки виборів в Україні з "втручанням" у справи Білорусі

Новость на русском → Мінськ, Четвер 29 жовтня 2020 13:52
Лукашенко пов'язав підсумки виборів в Україні з "втручанням" у справи Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що правляча в Україні партія показала слабкий результат на місцевих виборах, оскільки слід було "розібратися у себе, а не кидати в сусіда камінням". Він оцінив підсумки як "нищівну поразку" для влади.

Про це він заявив на нараді щодо кадрових рішень, передає БЕЛТА.

Зокрема, він згадав ситуацію в Литві після парламентських виборів. За його словами, опозиція виграла їх, оскільки Вільнюс втрутився у справи Білорусі.

"А що в Україні відбулося, наш друг Володя Зеленський?. Нищівна поразка на виборах до місцевого самоврядування. Тому не треба в сусіда кидати камінням, не треба в наш город лізти. Розберіться у себе. Треба завжди бути чесним, надійним для сусіда, відданим своїй країні і щирим", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь може закрити маршрути в Україну через коронавірус.

Крім того, сьогодні Лукашенко звинуватив президента Польщі Анджея Дуду у фальсифікації президентських виборів, які пройшли влітку 2020 року.

"Дуда переміг у Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. Сфальсифікував. І звідти все почалося. Вони хотіли перевести стрілки на нас", - підкреслив він.

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