Лукашенко связал итоги выборов в Украине с "вмешательством" в дела Беларуси 

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что правящая в Украине партия показала слабый результат на местных выборах, поскольку следовало "разобраться у себя, а не бросать в соседа камнями". Он оценил итоги как "сокрушительное поражение" для властей.

Об этом он заявил на совещании по кадровым решениям, передает БЕЛТА.

В частности, он упомянул и ситуацию в Литве после парламентских выборов. По его словам, оппозиция выиграла их, поскольку Вильнюс вмешался в дела Беларуси.

"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский?. Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь может закрыть маршруты в Украину из-за коронавируса.

Кроме того, сегодня Лукашенко обвинил президента Польши Анджея Дуду в фальсификации президентских выборов, которые прошли летом 2020 года.

"Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас", - подчеркнул он.