Мер Сватового Луганської області розбив камеру на дільниці, - ОПОРА

Глава Сватового Луганської області Євген Рибалко розбив камеру, яка знаходилася на виборчій дільниці. Спостерігач ОПОРИ став свідком події.

Про це інформує громадська мережа ОПОРА.

"У Сватовому Луганської області чинний мер Євген Рибалко розбив камеру на одній з виборчих дільниць міста, яка, за його словами, швидше за все, була встановлена ​​його суперницею у виборчих перегонах Вітою Сліпець", - зазначено в повідомленні.

На виборчій дільниці № 440434 спостерігач ОПОРИ став свідком того, як чинний мер пошкодив камеру спостереження. Рибалко у відповідь на це заявив, що побачив незаконну вбудовану стаціонарну камеру на виборчій дільниці, яка, швидше за все, вбудована, його конкуренткою - кандидатом на посаду міського голови Вітою Сліпець.

"І я, виходячи з виборчої дільниці, випадково зачепив її, і вона була, ймовірно, ушкоджена. Але треба розібратися, що це за камера, і чи мала вона право там перебувати", - сказав мер.

Своєю чергою Сліпець вважає, що діючий мер викрав камери і виніс за межі виборчої дільниці. Вона підкреслила, що камери є власністю спостерігачів, вони законно перебували на виборчій дільниці.

"Це не сподобалося кандидату на посаду міського голови, який забрав їх, і я бачила відео цього інциденту. З цього приводу я подала заяву в поліцію", - заявила кандидат.

Нагадаємо, громадянська мережа ОПОРА оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12.00: вона склала 13,5%.

Як писало РБК-Україна, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що більшість звернень громадян на "гарячу лінію" напередодні місцевих виборів стосувалися порушень режиму тиші. Кандидати і партії продовжували агітацію.