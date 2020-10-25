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Омбудсмен назвала найбільш поширені порушення перед місцевими виборами

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 14:12
Омбудсмен назвала найбільш поширені порушення перед місцевими виборами
Автор: Олександр Білоус

Більшість звернень громадян на "гарячу лінію" напередодні місцевих виборів стосувалися порушень режиму тиші. Кандидати та партії продовжували агітацію.

Про це на брифінг сказала уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, 63% дзвінків були про агітацію в день тиші та розповсюдження агітаційної реклами.

Крім того, 15% звернень було щодо того, що люди не могли знайти себе в списках виборців, 11% - щодо помилок в виборчих списках.

"Нам повідомляють кандидати в депутати про підкуп виборців. Це 5,3%", - додала Денісова.

Крім того, 5,3% скарг стосуються недоступності виборчих дільниць для осіб з інвалідністю.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 24 жовтня, правоохоронці виявили 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією в "день тиші". Поліцейські склали 54 адміністративні протоколи за відповідні порушення.

Нагадаємо, у суботу в Україні настав так званий "день тиші" перед виборами в місцеві органи влади, які відбуваються 25 жовтня. З цього дня і до закінчення голосування заборонена будь-яка агітація, а також мітинги та концерти в підтримку партій і кандидатів.

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