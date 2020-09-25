У мери Харкова балотуються 15 осіб: повний список

Стало відомо, хто балотується у мери Харкова. У Харківську міську виборчу комісію документи подали 15 осіб.

Про це повідомляє "Суспільне".

Одинадцять кандидатів висунули політичні партії, а четверо є самовисуванцями.

Список кандидатів:

Олександр Абрамічев, "Європейська солідарність";

Валерій Безлепкін, самовисуванець;

Ірина Денисова, "За майбутнє";

Михайло Добкін, самовисуванець;

Геннадій Кернес, "Блок Кернеса - Успішний Харків";

Олексій Кучер, "Слуга народу";

Сергій Кушнарьов, "Перемога Пальчевського";

Георгій Лаговський, "Удар";

Олександра Нарижна, "Голос";

Ігор Приходько, ВО "Батьківщина";

Наталія Пилипенко, самовисуванка;

Микита Соловйов, "Демократична сокира";

Ігор Черняк, "Блок Світличної - Разом";

Олександр Фельдман, "Опозиційна платформа - За життя";

Денис Ярославський, самовисуванець.

У комісії відзначили, що приймали документи від партій і кандидатів до 24 вересня включно. Тепер їх повинні розглянути протягом п'яти днів.

"На цей час ніхто не зареєстрований. Порядок у нас наступний: організації партій та самовисуванці подають документи, і вчора у нас був останній день. До кінця доби ми приймали документи. Починаючи відсьогодні ми будемо розглядати і приймати рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації", - відзначили в Харківській територіальній ЦВК.

У відомстві анонсували вечірнє засідання, на якому зареєструють частину партій і організацій.

"На цей час ще ніхто не зареєстрований. Тільки сьогодні о 6 годині вечора буде засідання, на якому ми зареєструємо частину партій, організацій", - сказав представник комісії.

Нагадаємо, раніше чинного мера Геннадія Кернеса затвердили в якості кандидата на пост глави Харківської міськради від партії "Блок Кернеса", попри захворювання на коронавірус.

У матеріалі "Якщо не Кернес. Хто може поборотися за пост мера Харкова" РБК-Україна намагалося розібратися, хто може претендувати на пост мера, якби діючий градоначальник не став би брати участь у виборах.