У мери Харкова балотуються 15 осіб: повний список
Стало відомо, хто балотується у мери Харкова. У Харківську міську виборчу комісію документи подали 15 осіб.
Про це повідомляє "Суспільне".
Одинадцять кандидатів висунули політичні партії, а четверо є самовисуванцями.
Список кандидатів:
- Олександр Абрамічев, "Європейська солідарність";
- Валерій Безлепкін, самовисуванець;
- Ірина Денисова, "За майбутнє";
- Михайло Добкін, самовисуванець;
- Геннадій Кернес, "Блок Кернеса - Успішний Харків";
- Олексій Кучер, "Слуга народу";
- Сергій Кушнарьов, "Перемога Пальчевського";
- Георгій Лаговський, "Удар";
- Олександра Нарижна, "Голос";
- Ігор Приходько, ВО "Батьківщина";
- Наталія Пилипенко, самовисуванка;
- Микита Соловйов, "Демократична сокира";
- Ігор Черняк, "Блок Світличної - Разом";
- Олександр Фельдман, "Опозиційна платформа - За життя";
- Денис Ярославський, самовисуванець.
У комісії відзначили, що приймали документи від партій і кандидатів до 24 вересня включно. Тепер їх повинні розглянути протягом п'яти днів.
"На цей час ніхто не зареєстрований. Порядок у нас наступний: організації партій та самовисуванці подають документи, і вчора у нас був останній день. До кінця доби ми приймали документи. Починаючи відсьогодні ми будемо розглядати і приймати рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації", - відзначили в Харківській територіальній ЦВК.
У відомстві анонсували вечірнє засідання, на якому зареєструють частину партій і організацій.
"На цей час ще ніхто не зареєстрований. Тільки сьогодні о 6 годині вечора буде засідання, на якому ми зареєструємо частину партій, організацій", - сказав представник комісії.
Нагадаємо, раніше чинного мера Геннадія Кернеса затвердили в якості кандидата на пост глави Харківської міськради від партії "Блок Кернеса", попри захворювання на коронавірус.
У матеріалі "Якщо не Кернес. Хто може поборотися за пост мера Харкова" РБК-Україна намагалося розібратися, хто може претендувати на пост мера, якби діючий градоначальник не став би брати участь у виборах.