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В мэры Харькова баллотируются 15 человек: полный список

Новина українською → Харьков, Пятница 25 сентября 2020 15:59
В мэры Харькова баллотируются 15 человек: полный список Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Стало известно, кто баллотируется в мэры Харькова. В Харьковскую городскую избирательную комиссию документы подали 15 человек.

Об этом сообщает "Суспільне".

Одиннадцать кандидатов выдвинули политические партии, а четверо являются самовыдвиженцами.

Список кандидатов:

  • Александр Абрамичев, "Европейская солидарность";
  • Валерий Безлепкин, самовыдвиженец;
  • Ирина Денисова, "За майбутнє";
  • Михаил Добкин, самовыдвиженец;
  • Геннадий Кернес, "Блок Кернеса - Успешный Харьков";
  • Алексей Кучер, "Слуга народа";
  • Сергей Кушнарев, "Победа Пальчевского";
  • Георгий Лаговский, "Удар";
  • Александра Нарыжная, "Голос";
  • Игорь Приходько, ВО "Батькивщина";
  • Наталья Пилипенко, самовыдвиженка;
  • Никита Соловьев, "Демократична сокира";
  • Игорь Черняк, "Блок Светличной - Вместе";
  • Александр Фельдман, "Оппозиционная платформа - За жизнь";
  • Денис Ярославский, самовыдвиженец.

В комиссии отметили, что принимали документы от партий и кандидатов до 24 сентября включительно. Теперь их должны рассмотреть в течение пяти дней.

"На данный момент никто не зарегистрирован. Порядок у нас следующий: организации партий и самовыдвиженцы подают документы, и вчера у нас был последний день. До конца суток мы принимали документы. Начиная с сегодняшнего дня мы будем рассматривать и принимать решение о регистрации или об отказе в регистрации", - отметили в Харьковской территориальной ЦИК.

В ведомстве анонсировали вечернее заседание, на котором зарегистрируют часть партий и организаций.

"На данный момент еще никто не зарегистрирован. Только сегодня в 6 часов вечера будет заседание, на котором мы зарегистрируем часть партий, организаций", - сказал представитель комиссии.

Напомним, ранее действующего мэра Геннадия Кернеса утвердили в качестве кандидата на пост главы Харьковского горсовета от партии "Блок Кернеса", несмотря на заболевание коронавирусом.

В материале "Если не Кернес. Кто может побороться за пост мэра Харькова" РБК-Украина пыталось разобраться, кто может претендовать на пост мэра, если бы действующий градоначальник не стал бы принимать участие в выборах.

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