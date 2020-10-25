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На виборах мера Дніпра лідирує Філатов, - екзит-пол

Новость на русском → Дніпро, Неділя 25 жовтня 2020 20:26
На виборах мера Дніпра лідирує Філатов, - екзит-пол Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Юлія Струк

У неділю, 25 жовтня, оголосили результати екзит-полу на виборах в Дніпрі. Лідирує чинний голова міськради Борис Філатов з результатом у 44,47%.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера".

На посаду голови міста в цьому році претендують чинний мер Борис Філатов від партії "Пропозиція", Олександр Вілкул від Блоку Вілкула "Українська перспектива", Загід Краснов від "Громадської сили", Сергій Риженко від "Слуги народу", Сергій Нікітін від ОПЗЖ.

На другому місці опинився Краснов з результатом в 14,44%, на третьому - Вілкул з 11,27%. Крім того, у Риженко 10,6%, а у Нікітіна - 8,81%.

На виборах мера Дніпра лідирує Філатов, - екзит-пол

Раніше у коментарі РБК-Україна Філатов заявив, що розраховує виграти вже в першому турі. Однак результати екзит-полу свідчать, що буде другий тур виборів міського голови.

До міськради Дніпра, згідно з даними екзит-полу, точно проходять такі політичні сили:

  • "Пропозиція" - 28,33%;
  • ОПЗЖ - 17,15%;
  • "Слуга народу" - 15,21%;
  • "Громадська сила" - 10,44%;
  • "Європейська солідарність" - 7,50%;
  • Блок Вілкула "Українська перспектива" - 5,24%.

Також шанси на потрапляння є у "Партії Шарія", яка набирає 4,41%.

Зазначимо, у Дніпрі відкрили справу через можливий підкуп виборців кандидатом у мери Красновим.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ з 21 жовтня перейшло на посилений режим роботи у зв'язку з проведенням місцевих виборів.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", друга хвиля коронавірусу може знизити явку на місцевих виборах в Україні.

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