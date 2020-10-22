ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Місцеві вибори: в Нацполіції розповіли, які регіони можуть бути проблемними

Новость на русском → Україна, Четвер 22 жовтня 2020 11:40
Місцеві вибори: в Нацполіції розповіли, які регіони можуть бути проблемними Фото: Ігор Клименко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Національній поліції розповіли, в яких регіонах можуть виникнути проблеми в ході місцевих виборів. У НПУ зазначили, що на цих виборах зараз спостерігається багато правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Всі читають новини, бачать повідомлення поліції і розуміють, що ці вибори в принципі "проблемні". Правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій дуже багато. Потрібно розуміти, що найбільш брудна гра йде в великих містах і ОТГ - там, де сфери впливу сильні, там і потужніше кандидати борються за голоси виборців", - заявив він.

Клименко запевнив, що поліція насторожі: відразу присікає і документує такі моменти.

Нагадаємо, в Україні поліція відкрила вже 508 кримінальних справ у зв'язку з порушеннями на місцевих виборах. За добу відкрито ще 33 кримінальних справи.

Як писало РБК-Україна, в Кіровоградській області відкрили справу через те, що понад 200 особам незаконно змінили виборчу адресу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 полиция Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Київ останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан
Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна Київ останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан