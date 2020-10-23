Місцеві вибори - перший крок до того, щоб почати перезавантаження влади, - ОПЗЖ

25 жовтня в Україні відбудуться вибори до місцевих органів влади. Від їх результатів залежить, чи зможе країна стати на шлях розвитку або ж продовжить падіння.

Про це заявили в "Опозиційній платформі - За життя", передає сайт політсили.

"Нинішня влада не здатна вирішувати виклики, які стоять перед країною. Нічого не робиться для політичного врегулювання конфлікту на Донбасі. У людей забирають соціальну підтримку, урізують субсидії і пільги. Закривають школи і виганяють вчителів", - зазначають в партії.

В партії переконані, що при нинішній владі не варто чекати закінчення економічної кризи. Влада буде набирати нові кредити, залишивши вітчизняні підприємства без підтримки.

"Місцеві вибори - перший крок до того, щоб почати повне перезавантаження влади. І зробити це під силу тільки партії, яка може і на центральному, і на місцевому рівнях відстоювати інтереси і права людей та громад. Сьогодні на плечах місцевого самоврядування лежить безліч завдань. Тому дуже важливо, хто буде вирішувати всі ці проблеми в місцевих радах і хто обійме посаду мера міста. Тут не повинно бути популістів і "випадкових людей". Громадам потрібні досвідчені та відповідальні керівники, справжні професіонали своєї справи", - відзначають в "Опозиційній платформі - За життя".

Політсила закликає сказати на виборах "ні" антинародній політиці влади.

"Не можна допомагати "новим обличчям", партії війни та їхнім "двійників" розоряти країну. І відсидітися, сподіваючись, що вони не все встигнуть продати - теж не вдасться", - резюмують в партії.

Нагадаємо, раніше в "Опозиційній платформі - За життя" заявили, що влада відмовляється від необхідних рішень по відновленню миру, передбачених мінськими угодами. На їх думку, для сталого світу потрібні дієві кроки і політична воля.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.