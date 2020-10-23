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Местные выборы - первый шаг к тому, чтобы начать перезагрузку власти, - ОПЗЖ

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 10:43
Местные выборы - первый шаг к тому, чтобы начать перезагрузку власти, - ОПЗЖ Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

25 октября в Украине состоятся выборы в местные органы власти. От их результатов зависит, сможет ли страна стать на путь развития или же продолжит падение.

Об этом заявили в "Оппозиционной платформе - За життя", передает сайт политсилы.

"Нынешняя власть не способна решать вызовы, стоящие перед страной. Ничего не делается для политического урегулирования конфликта на Донбассе. У людей забирают социальную поддержку, урезают субсидии и льготы. Закрывают школы и выгоняют учителей", - отмечают в партии.

В партии убеждены, что при нынешней власти не стоит ждать окончания экономического кризиса. Власть будет набирать новые кредиты, оставив отечественные предприятия без поддержки.

"Местные выборы - первый шаг к тому, чтобы начать полную перезагрузку власти. И сделать это под силу только партии, которая может и на центральном, и на местном уровнях отстаивать интересы и права людей и громад. Сегодня на плечах у местного самоуправления лежит множество задач. Поэтому очень важно, кто будет решать все эти проблемы в местных советах и кто займет пост мэра города. Здесь не должно быть популистов и "случайных людей". Общинам нужны опытные и ответственные руководители, настоящие профессионалы своего дела", - отмечают в "Оппозиционной платформе - За життя".

Политсила призывает сказать на выборах "нет" антинародной политике власти.

"Нельзя помогать "новым лицам", партии войны и их "двойникам" разорять страну. И отсидеться, надеясь, что они не все успеют продать - тоже не удастся", - резюмируют в партии.

Напомним, ранее в "Оппозиционной платформе - За життя" заявили, что власть отказывается от необходимых решений по восстановлению мира, предусмотренных минскими соглашениями. По их мнению, для устойчивого мира нужны действенные шаги и политическая воля.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

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