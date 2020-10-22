Місцеві вибори здатні змінити провальний курс країни, - ОПЗЖ

Осінні місцеві вибори мають важливе значення. Від їх результату буде залежати, коли в Україні почнеться зміна антинародного курсу.

Про це йдеться в заяві "Опозиційної платформи - За життя" на сайті політсили.

"Далі жити в стані війни і антинародних реформ країна не може. У пошуках заробітку з України втікають професійні кадри. Молоді люди їдуть вчитися і працювати за кордон. Тих пенсіонерів, які залишилися, влада позбавляє підтримки і гордості. Уряд відмовляється повертати пільги та соціальну допомогу", - йдеться в заяві.

У політсилі переконані, що "провальну" політику необхідно змінювати, поки вона не довела країну до ще гіршого стану.

"Треба припиняти конфлікт і відмовлятися від культурної і мовної дискримінації. Повертати Донбас і підіймати економіку. Треба допомагати людям, забезпечувати підтримку сімей, зміцнювати медицину і розвивати освіту", - відзначають в ОПЗЖ.

Своєю чергою, в заяві йдеться, що "Опозиційна платформа - За життя" буде домагатися повернення пільг і соціальних виплат ветеранам, чорнобильцям, матерям з дітьми та людей з інвалідністю через Конституційний Суд.

"Ми доб'ємося виконання владою цього рішення. Забезпечимо підняття прожиткового мінімуму, мінімальних зарплат і пенсій. У партії є професійна відповідальна команда, досвід і Антикризовий план, як подолати економічну кризу. Ми допоможемо вітчизняній промисловості. Зупинимо розпродаж стратегічних підприємств. Вже сьогодні завдяки домовленостями керівництва партії з РФ зняті санкції з трьох українських підприємств. Наша партія гарантує допомогу і підтримку малому і середньому бізнесу. Всім підприємцям, які готові створювати робочі місця, розвивати свою справу і допомагати Україні. Ми забезпечимо справедливе розпаювання землі і захистимо майнові права пайовиків та аграріїв", - заявили в ОПЗЖ.

Також в партії стверджують, що знають, як повернути Донбас в Україні й забезпечити результативні переговори між усіма сторонами конфлікту.

Нагадаємо, раніше в "Опозиційній платформі - За життя" заявили, що влада відмовляється від необхідних рішень по відновленню миру, передбачених мінськими угодами. На їх думку, для сталого світу потрібні дієві кроки і політична воля.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.