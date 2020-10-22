Местные выборы способны изменить провальный курс страны, - ОПЗЖ

Осенние местные выборы имеют важное значение. От их результата будет зависеть, когда в Украине начнется изменение антинародного курса.

Об это говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За життя" на сайте политсилы.

"Дальше жить в состоянии войны и антинародных реформ страна не может. В поисках заработка из Украины бегут профессиональные кадры. Молодые люди едут учиться и работать за границу. Тех пенсионеров, которые остались, власть лишает поддержки и гордости. Правительство отказывается возвращать льготы и социальную помощь", - говорится в заявлении.

В политсиле убеждены, что "провальную" политику необходимо менять, пока она не довела страну до еще худшего состояния.

"Надо прекращать конфликт и отказываться от культурной и языковой дискриминации. Возвращать Донбасс и поднимать экономику. Надо помогать людям, обеспечивать поддержку семей, укреплять медицину и развивать образование", - отмечают в ОПЗЖ.

В свою очередь, в заявлении говорится, что "Оппозиционная платформа - За життя" будет добиваться возвращения льгот и социальных выплат ветеранам, чернобыльцам, матерям с детьми и людям с инвалидностью через Конституционный Суд.

"Мы добьемся выполнения властью этого решения. Обеспечим поднятие прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий. У партии есть профессиональная ответственная команда, опыт и Антикризисный план, как преодолеть экономический кризис. Мы поможем отечественной промышленности. Остановим распродажу стратегических предприятий. Уже сегодня благодаря договоренностям руководства партии с РФ сняты санкции с трех украинских предприятий. Наша партия гарантирует помощь и поддержку малому и среднему бизнесу. Всем предпринимателям, которые готовы создавать рабочие места, развивать свое дело и помогать Украине. Мы обеспечим справедливое распаевание земли и защитим имущественные права паевиков и аграриев", - заявили в ОПЗЖ.

Также в партии утверждают, что знают, как вернуть Донбасс в Украину и обеспечить результативные переговоры между всеми сторонами конфликта.

Напомним, ранее в "Оппозиционной платформе - За життя" заявили, что власть отказывается от необходимых решений по восстановлению мира, предусмотренных минскими соглашениями. По их мнению, для устойчивого мира нужны действенные шаги и политическая воля.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.