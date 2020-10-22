ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Местные выборы способны изменить провальный курс страны, - ОПЗЖ

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 13:32
Местные выборы способны изменить провальный курс страны, - ОПЗЖ Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Осенние местные выборы имеют важное значение. От их результата будет зависеть, когда в Украине начнется изменение антинародного курса.

Об это говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За життя" на сайте политсилы.

"Дальше жить в состоянии войны и антинародных реформ страна не может. В поисках заработка из Украины бегут профессиональные кадры. Молодые люди едут учиться и работать за границу. Тех пенсионеров, которые остались, власть лишает поддержки и гордости. Правительство отказывается возвращать льготы и социальную помощь", - говорится в заявлении.

В политсиле убеждены, что "провальную" политику необходимо менять, пока она не довела страну до еще худшего состояния.

"Надо прекращать конфликт и отказываться от культурной и языковой дискриминации. Возвращать Донбасс и поднимать экономику. Надо помогать людям, обеспечивать поддержку семей, укреплять медицину и развивать образование", - отмечают в ОПЗЖ.

В свою очередь, в заявлении говорится, что "Оппозиционная платформа - За життя" будет добиваться возвращения льгот и социальных выплат ветеранам, чернобыльцам, матерям с детьми и людям с инвалидностью через Конституционный Суд.

"Мы добьемся выполнения властью этого решения. Обеспечим поднятие прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий. У партии есть профессиональная ответственная команда, опыт и Антикризисный план, как преодолеть экономический кризис. Мы поможем отечественной промышленности. Остановим распродажу стратегических предприятий. Уже сегодня благодаря договоренностям руководства партии с РФ сняты санкции с трех украинских предприятий. Наша партия гарантирует помощь и поддержку малому и среднему бизнесу. Всем предпринимателям, которые готовы создавать рабочие места, развивать свое дело и помогать Украине. Мы обеспечим справедливое распаевание земли и защитим имущественные права паевиков и аграриев", - заявили в ОПЗЖ.

Также в партии утверждают, что знают, как вернуть Донбасс в Украину и обеспечить результативные переговоры между всеми сторонами конфликта.

Напомним, ранее в "Оппозиционной платформе - За життя" заявили, что власть отказывается от необходимых решений по восстановлению мира, предусмотренных минскими соглашениями. По их мнению, для устойчивого мира нужны действенные шаги и политическая воля.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Местные выборы Оппозиционная платформа За життя
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Киев последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан
Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна Киев последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан