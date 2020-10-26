RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Місцеві вибори: явка виборців склала майже 37%

Автор: Анастасия Рокитна

Центральна виборча комісія назвала остаточну явку виборців на місцевих виборах в Україні. Вона склала 36,88%.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як зазначили в ЦВК, 10 556 621 виборець вчора отримав бюлетені та проголосував.

"Явка виборців на виборах 25 жовтня - 36,88 %. Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України", - йдеться у повідомленні.

Популярні новини

Зазначимо, місцеві вибори в Україні будуть визнані дійсними попри низьку явку. В цілому результати під сумнів поставити неможливо. Низька явка не впливає на результати виборів, законодавством не передбачений поріг.

Нагадаємо, за законом, місцеві вибори в Україні проходять в останню неділю жовтня. У 2020 році це 25 жовтня. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців точно планували взяти участь у виборах, ще 18% до цього схилялись.

В ЦВК розповіли, що остаточні результати місцевих виборів зможуть порахувати за три - п'ять днів. Також можуть уточнюватися цифри щодо явки виборців.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України явкаМісцеві вибори