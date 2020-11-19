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На місцевих виборах перемогли "Слуга народу" та "Батьківщина", - ЦВК

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 09:47
На місцевих виборах перемогли "Слуга народу" та "Батьківщина", - ЦВК Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найбільшу кількість мандатів в радах різних рівнів на цих місцевих виборах отримали президентська партія "Слуга народу" та "Батьківщина". Партія Юлії Тимошенко також стала першою серед позавладних сил.

Про це свідчать дані ЦВК.

Як відомо, станом на 18 листопада ЦВК отримало відомості про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості рад, депутати яких обираються на місцевих виборах 25 жовтня.

Із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, наразі найбільше мандатів отримали представники партії:

  • "Слуга народу" – майже 17,59 % (5 809 осіб).
  • На другому місці "Батьківщина" - понад 12,39 % депутатів (4 093 особи).
  • На третьому місці "ОПЗЖ" - 11,75 % (3 881 депутати).

Решта партій розподілилися наступним чином:

  • "За майбутнє" – понад 11,42 % мандатів від загальної кількості (3 773 осіб),
  • "Європейська солідарність" – майже 10,73 % (3 543 осіб),
  • "Наш край" – майже 5,13 % (1 694 осіб),
  • "Всеукраїнське обʼєднання "Свобода" – понад 2,61 % (863 осіб),
  • "Українська стратегія Гройсмана" – майже 1,72 % (567 осіб),
  • "Пропозиція" – понад 1, 66 % (549 осіб),
  • "Радикальна партія Олега Ляшка" – майже 1,62 % (535 осіб).

    На місцевих виборах перемогли &quot;Слуга народу&quot; та &quot;Батьківщина&quot;, - ЦВК

Також у ЦВК зазначають, що 6 586 обраних депутатів висувалися для участі у виборах шляхом самовисування (у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч), а 33 029 обраних депутатів висувалися місцевими організаціями політичних партій.

Загалом своїх представників у місцевих радах різних рівнів отримали 110 політичних партій.

Водночас в ЦВК наголосили, що наведені дані ще не є остаточними, оскільки відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити від територіальних виборчих комісій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки коштів витратили українські політики на рекламу у Facebook цього року.

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