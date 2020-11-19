На местных выборах победили "Слуга народа" и "Батькивщина", - ЦИК
Наибольшее количество мандатов в советах разных уровней на этих местных выборах получили президентская партия "Слуга народа" и "Батькивщина". Партия Юлии Тимошенко также стала первой среди вневластных сил.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Как известно, по состоянию на 18 ноября ЦИК получило сведения о результатах выборов депутатов 1 517 местных советов, что составляет почти 96,2 % от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября.
Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, сейчас больше всего мандатов получили представители партии:
- "Слуга народа" – почти 17,59 % (5 809 человек).
- На втором месте "Батькивщина" - свыше 12,39 % депутатов (4 093 человека).
- На третьем месте "ОПЗЖ" - 11,75 % (3 881 депутаты).
Остальные партии распределились следующим образом:
- "За майбутнє" – более 11,42 % мандатов от общего количества (3 773 человек),
- "Европейская солидарность" – почти 10,73 % (3 543 человек),
- "Наш край" – почти 5,13 % (1 694 человек),
- "Всеукраинское объединение "Свобода" – более 2,61 % (863 лиц),
- "Украинская стратегия Гройсмана" – почти 1,72 % (567 человек),
- "Пропозиция" – более 1, 66 % (549 человек),
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – почти 1,62 % (535 человек)
Также в ЦИК отмечают, что 6 586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижение (в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч), а 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.
В общем, своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.
В то же время в ЦИК отметили, что приведенные данные еще не являются окончательными, поскольку сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать от территориальных избирательных комиссий.
Напомним, ранее стало известно, сколько средств потратили украинские политики на рекламу в Facebook этого года.