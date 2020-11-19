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На местных выборах победили "Слуга народа" и "Батькивщина", - ЦИК

Новина українською → Киев, Четверг 19 ноября 2020 09:47
На местных выборах победили "Слуга народа" и "Батькивщина", - ЦИК Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Наибольшее количество мандатов в советах разных уровней на этих местных выборах получили президентская партия "Слуга народа" и "Батькивщина". Партия Юлии Тимошенко также стала первой среди вневластных сил.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Как известно, по состоянию на 18 ноября ЦИК получило сведения о результатах выборов депутатов 1 517 местных советов, что составляет почти 96,2 % от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября.

Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, сейчас больше всего мандатов получили представители партии:

  • "Слуга народа" – почти 17,59 % (5 809 человек).
  • На втором месте "Батькивщина" - свыше 12,39 % депутатов (4 093 человека).
  • На третьем месте "ОПЗЖ" - 11,75 % (3 881 депутаты).

Остальные партии распределились следующим образом:

  • "За майбутнє" – более 11,42 % мандатов от общего количества (3 773 человек),
  • "Европейская солидарность" – почти 10,73 % (3 543 человек),
  • "Наш край" – почти 5,13 % (1 694 человек),
  • "Всеукраинское объединение "Свобода" – более 2,61 % (863 лиц),
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – почти 1,72 % (567 человек),
  • "Пропозиция" – более 1, 66 % (549 человек),
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" – почти 1,62 % (535 человек)

    На местных выборах победили &quot;Слуга народа&quot; и &quot;Батькивщина&quot;, - ЦИК

Также в ЦИК отмечают, что 6 586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижение (в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч), а 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.

В общем, своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.

В то же время в ЦИК отметили, что приведенные данные еще не являются окончательными, поскольку сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать от территориальных избирательных комиссий.

Напомним, ранее стало известно, сколько средств потратили украинские политики на рекламу в Facebook этого года.

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