Музей історії Дніпра відкрився для відвідувачів

15 травня Музей історії Дніпра відчинив двері для відвідувачів. Він був створений наприкінці 2020 року, проте відвідати його було неможливо через карантинні обмеження. Нині усі п‘ять залів приймають гостей.

Про це повідомили у Дніпровській міськраді.

"Це перший такий масштабний музей міського підпорядкування. Він розташований в автентичній будівлі - Будинку губернатора. Це пам‘ятка національного значення. Сьогодні музей починає повноцінне функціонування, і ми запрошуємо усіх прийти та дізнатися історію нашого міста", - зазначила заступниця міського голови, директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко.

Уже багато років проводяться захопливі дійства у рамках акції "Ніч музеїв".

Цього року до них приєднався і Музей історії Дніпра. Тут підготували чимало сюрпризів, зокрема й театралізовані історичні вистави.

"Музей історії Дніпра символічно відчинив двері для відвідувачів до Міжнародного дня музеїв. Цей унікальний заклад було створено з ініціативи міського голови Бориса Філатова. Це справді музей майбутнього, який переосмислює підходи до музейних експонатів", - розповів начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

"Ми хочемо, аби у Музеї історії Дніпра постійно грали моноспектаклі, присвячені знаковим людям Дніпра. Вже є вистава, присвячена Олені Блавацькій і, поділюся інсайдом, - ми готуємо виставу, присвячену нашому земляку Вадиму Сідуру", - додав Григорій Гельфер, голова художньої ради при міському голові, депутат Дніпровської міської ради, заслужений діяч мистецтв України.

У Музеї історії Дніпра зібрані унікальні колекції, зокрема й приватні. Працюють тут і сучасні інтерактивні експозиції. Зокрема, гості можуть побачити «живі» світлини Олександра Поля із родиною, а також скористатися справжніми вагами з "Озерки" 1950-х років і касовим апаратом 1912-го, послухати платівки та погортати старі журнали.

"Це музей про дніпрян і для дніпрян. Фактично 100 % із тих 3,5 тис. експонатів, які є у музеї, надали з приватних колекцій містяни. У фокусі - людина, що живе у нашому місті. Перша зала присвячена архітектурі, друга - тому, як людина вчиться, лікується, ходить у театр. Третя - про Олександра Поля, торік у нашому місті проходили розкопки, під час яких було знайдено давно втрачену могилу діяча. Четверта зала присвячена торгівлі у різні епохи. А на завершення у музеї відвідувачам покажуть фільм "Дніпро. Мости. Пороги", - зазначив директор КП "Музей історії Дніпра" Олег Репан.

Нагадмєо, Музей історії Дніпра розташований на вул. Воскресенській, 14, працюватиме щодня, окрім понеділка, з 10:00 до 18:00. Каса відчинена з 10:00 до 17:00.