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Музей истории Днепра открылся для посетителей

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Дніпро, Суббота 15 мая 2021 19:53
Музей истории Днепра открылся для посетителей Фото: Музей истории Днепра открылся для посетителей (пресс-служба)
Автор: Styler

15 мая Музей истории Днепра открыл двери для посетителей. Он был создан в конце 2020 года, однако посетить его было невозможно из-за карантинных ограничений. Сейчас все пять залов принимают гостей.

Об этом сообщили в Днепровском горсовете.

"Это первый такой масштабный музей городского подчинения. Он расположен в аутентичном здании - Доме губернатора. Это памятник национального значения. Сегодня музей начинает полноценное функционирование, и мы приглашаем всех прийти и узнать историю нашего города", - отметила заместитель городского головы, директор департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Ксения Сушко.

Уже много лет проводятся увлекательные действа в рамках акции "Ночь музеев".

В этом году к ним присоединился и Музей истории Днепра. Здесь подготовили немало сюрпризов, в том числе и театрализованные исторические представления.

"Музей истории Днепра символически открыл двери для посетителей к Международному дню музеев. Это уникальное заведение было создано по инициативе городского головы Бориса Филатова. Это действительно музей будущего, который переосмысливает подходы к музейным экспонатам", - рассказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов.

Музей истории Днепра открылся для посетителей

"Мы хотим, чтобы в Музее истории Днепра постоянно играли моноспектакли, посвященные знаковым людям Днепра. Уже есть спектакль, посвященный Елене Блавацкой и, поделюсь инсайдом, - мы готовим спектакль, посвященный нашему земляку Вадиму Сидуру", - добавил Григорий Гельфер, председатель художественного совета при городском голове, депутат Днепровского городского совета, заслуженный деятель искусств Украины.

В Музее истории Днепра собраны уникальные коллекции, в том числе и частные. Работают здесь и современные интерактивные экспозиции. В частности, гости могут увидеть «живые» фотографии Александра Поля с семьей, а также воспользоваться настоящими весами с "Озерки" 1950-х годов и кассовым аппаратом 1912-го, послушать пластинки и полистать старые журналы.

"Это музей о днепряне и для днепрян. Фактически 100 % из тех 3,5 тыс. экспонатов, которые есть в музее, дали из частных коллекций горожане. В фокусе - человек, живущий в нашем городе. Первый зал посвящен архитектуре, второй - тому, как человек учится, лечится, ходит в театр. Третий - об Александре поле, в прошлом году в нашем городе проходили раскопки, во время которых была найдена давно потерянная могила деятеля. Четвертый зал посвящен торговле в разные эпохи. А в завершение в музее посетителям покажут фильм "Днепр. Мосты. Пороги", - отметил директор КП" Музей истории Днепра " Олег Репан.

Напоммео, Музей истории Днепра расположен на ул. Воскресенской, 14, будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00. Касса открыта с 10:00 до 17:00.

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