МВС залучило авіацію для забезпечення безпеки в день виборів

Міністерство внутрішніх справ України в день проведення місцевих виборів для забезпечення безпеки привернуло всі наявні сили і засоби авіації.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Для реагування на порушення правоохоронці будуть залучати літаки і вертольоти. Останні будуть залучатися для реагування на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг.

Фото: авіація (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, станом на 15:00 місцеві вибори в Україні проходять спокійно. Національна поліція не фіксує серйозних порушень, які могли б вплинути на результат голосування.

Крім того, громадянська мережа ОПОРА позитивно оцінила початок голосування на місцевих виборах, критичних порушень не було зафіксовано.

Додамо, що ОПОРА оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12:00.

Раніше повідомлялося, що під час проведення моніторингу голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував п'ять основних порушень, а головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.