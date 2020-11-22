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Спостерігачі назвали головні порушення під час другого туру виборів мерів

Новость на русском → Київ, Неділя 22 листопада 2020 19:49
Спостерігачі назвали головні порушення під час другого туру виборів мерів Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найчастіше виборці фотографують бюлетені

Громадянська мережа ОПОРА оприлюднила дані про головні порушення під час другого туру на виборах міських голів 22 листопада. Не зафіксовано жодного вкидання бюлетенів пачками.

Про це свідчать дані звіту з 12:00 до 16:00.

За даними звіту, ключовою проблемою процесу голосування є фотографування виборцями своїх виборчих бюлетенів. Такі інциденти були зафіксовані на 7,5% виборчих дільниць.

Крім того, на 1,67% дільниць виборці демонстрували заповнені бюлетені.

На 0,83% дільниць зафіксована видача бюлетеня без паспорта або іншій особі.

Спостерігачі назвали головні порушення під час другого туру виборів мерів

Нагадаємо, 22 листопада, в Україні проходить другий тур виборів мерів 11 міст. Повторно голосуватимуть у містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси. За даними Центральної виборчої комісії, в 11 містах до списків виборців включені 2 754 167 осіб. Станом на 13 годину явка на виборах міських голів становила 12,70%.

За даними ОПОРИ, явка на виборах 22 листопада станом на 16:00 склала 22,5%. Похибка становить 1%.

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