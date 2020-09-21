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НАЗК викликало на допит представників 11 партій через фінансову звітність

Новость на русском → Київ , Понеділок 21 вересня 2020 18:40
НАЗК викликало на допит представників 11 партій через фінансову звітність Фото: НАПК (nazk.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) викликало на допит представників 11 партій через можливі порушення у фінансовій звітності. Вони отримали офіційні листи.

Про це повідомляє прес-служба НАПК.

Щоб з'ясувати обставини можливих порушень подання фінансової звітності, запрошуються такі представники політичних партій:

  • Ігор Смешко ("Сила і Честь");
  • Олександр Омельченко ("Єдність");
  • Володимир Тищенко ("Сила Людей");
  • Андрій Товстий ("Народна опозиція");
  • Наталія Костюченко ("Діло");
  • Валентин Зубов ("Народно-трудовий союз України");
  • Юрій Стельмащук ("Український дім");
  • Олександр Клюс ("Українські соціал-демократи");
  • Антон Котвіцький ("Соціал-демократична партія");
  • Олександр Лузан ("Слов'янська партія");
  • Олег Шаповал ("Нова сила")

В агентстві відзначають, що до оприлюднення цієї інформації вищевказані особи отримали офіційні запрошення від НАЗК.

Нагадаємо, раніше на сайті президента Володимира Зеленського зареєстрували петицію, в якій вимагали від глави держави піти у відставку, оскільки він несвоєчасно задекларував зміни майнового стану. Раніше Зеленський обіцяв, що піде у відставку, якщо порушить закон.

У підсумку петиція зібрала необхідну кількість підписів, і президент на неї відповів.

Крім цього, раніше в НАЗК роз'яснили, чи повинні кандидати на місцевих виборах подавати декларації.

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