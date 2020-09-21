НАПК вызвало на допрос представителей 11 партий из-за финансовой отчетности

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вызвало на допрос представителей 11 партий из-за возможных нарушений в финансовой отчетности. Они получили официальные письма.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений представления финансовой отчетности, приглашаются такие представители политических партий:

Игорь Смешко ("Сила и Честь");

Александр Омельченко ("Единство");

Владимир Тищенко ("Сила Людей");

Андрей Толстый ("Народная оппозиция");

Наталья Костюченко ("Дело");

Валентин Зубов ("Народно-трудовой союз Украины");

Юрий Стельмащук ("Украинский дом");

Александр Клюс ("Украинские социал-демократы");

Антон Котвицкий ("Социал-демократическая партия");

Александр Лузан ("Славянская партия");

Олег Шаповал ("Новая сила").

В агентстве отмечают, что до обнародования этой информации вышеуказанные лица получили официальные приглашения от НАПК.

Напомним, ранее на сайте президента Владимира Зеленского зарегистрировали петицию, в которой требовали от главы государства уйти в отставку, так как он несвоевременно задекларировал изменения имущественного состояния. Ранее Зеленский обещал, что уйдет в отставку, если нарушит закон.

В итоге петиция собрала необходимое количество подписей, и президент на нее ответил.

Кроме этого, ранее в НАПК разъяснили, должны ли кандидаты на местных выборах подавать декларации.