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НАПК вызвало на допрос представителей 11 партий из-за финансовой отчетности

Новина українською → Киев , Понедельник 21 сентября 2020 18:40
НАПК вызвало на допрос представителей 11 партий из-за финансовой отчетности Фото: НАПК (nazk.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вызвало на допрос представителей 11 партий из-за возможных нарушений в финансовой отчетности. Они получили официальные письма.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений представления финансовой отчетности, приглашаются такие представители политических партий:

  • Игорь Смешко ("Сила и Честь");
  • Александр Омельченко ("Единство");
  • Владимир Тищенко ("Сила Людей");
  • Андрей Толстый ("Народная оппозиция");
  • Наталья Костюченко ("Дело");
  • Валентин Зубов ("Народно-трудовой союз Украины");
  • Юрий Стельмащук ("Украинский дом");
  • Александр Клюс ("Украинские социал-демократы");
  • Антон Котвицкий ("Социал-демократическая партия");
  • Александр Лузан ("Славянская партия");
  • Олег Шаповал ("Новая сила").

В агентстве отмечают, что до обнародования этой информации вышеуказанные лица получили официальные приглашения от НАПК.

Напомним, ранее на сайте президента Владимира Зеленского зарегистрировали петицию, в которой требовали от главы государства уйти в отставку, так как он несвоевременно задекларировал изменения имущественного состояния. Ранее Зеленский обещал, что уйдет в отставку, если нарушит закон.

В итоге петиция собрала необходимое количество подписей, и президент на нее ответил.

Кроме этого, ранее в НАПК разъяснили, должны ли кандидаты на местных выборах подавать декларации.

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