НАПК вызвало на допрос представителей 11 партий из-за финансовой отчетности
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вызвало на допрос представителей 11 партий из-за возможных нарушений в финансовой отчетности. Они получили официальные письма.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений представления финансовой отчетности, приглашаются такие представители политических партий:
- Игорь Смешко ("Сила и Честь");
- Александр Омельченко ("Единство");
- Владимир Тищенко ("Сила Людей");
- Андрей Толстый ("Народная оппозиция");
- Наталья Костюченко ("Дело");
- Валентин Зубов ("Народно-трудовой союз Украины");
- Юрий Стельмащук ("Украинский дом");
- Александр Клюс ("Украинские социал-демократы");
- Антон Котвицкий ("Социал-демократическая партия");
- Александр Лузан ("Славянская партия");
- Олег Шаповал ("Новая сила").
В агентстве отмечают, что до обнародования этой информации вышеуказанные лица получили официальные приглашения от НАПК.
Напомним, ранее на сайте президента Владимира Зеленского зарегистрировали петицию, в которой требовали от главы государства уйти в отставку, так как он несвоевременно задекларировал изменения имущественного состояния. Ранее Зеленский обещал, что уйдет в отставку, если нарушит закон.
В итоге петиция собрала необходимое количество подписей, и президент на нее ответил.
Кроме этого, ранее в НАПК разъяснили, должны ли кандидаты на местных выборах подавать декларации.