Порушення виборчого процесу: поліція за добу відкрила дві кримінальні справи
Поліція за останню добу відкрила дві кримінальні справи через порушення виборчого процесу. Всього надійшло 30 заяв та повідомлень про порушення.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
"За добу поліцейські відкрили дві кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу. Всього за минулу добу в поліцію надійшло 30 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.
Найбільше повідомлень зафіксували в Києві - 11, Дніпропетровській області - 6, Донецькій - 5, Луганській - 3, по 1 - в Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській та Харківській областях.
Всього з 5 вересня територіальні органи поліції зареєстрували 227 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.
З початку виборчого процесу поліцейські почали 21 кримінальне провадження. З них 13 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив жорсткою реакцією на порушення на місцевих виборах. За його словами, у МВС достатньо сил для контролю передвиборчого процесу.
Відзначимо, раніше на Центральну виборчу комісію подали в суд і вимагають скасувати постанову про вибори.