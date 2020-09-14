Нарушение избирательного процесса: полиция за сутки открыла два уголовных дела

Полиция за последние сутки открыла два уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса. Всего поступило 30 заявлений и сообщений о нарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"За сутки полицейские открыли два уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса. Всего за прошедшие сутки в полицию поступило 30 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Больше всего сообщений зафиксировали в Киеве - 11, Днепропетровской области - 6, Донецкой - 5, Луганской - 3, по 1 - в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской и Харьковской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы полиции зарегистрировали 227 сообщений, связанных с избирательным процессом.

С начала избирательного процесса полицейские начали 21 уголовное производство. Из них 13 - связанные с нарушением избирательного законодательства.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах. По его словам, у МВД достаточно сил для контроля предвыборного процесса.

Отметим, ранее на Центральную избирательную комиссию подали в суд и требуют отменить постановление о выборах.