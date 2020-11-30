Названо переможця виборів мера Чернівців

У другому турі виборів мера Чернівців переміг бізнесмен Роман Клічук. Він обійшов свого опонента майже на 20%.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на дані міського виборчкому.

Повідомляється, що кандидат від партії "Єдина Альтернатива" Клічук набрав 59,54% голосів виборців. За його опонента Віталія Михайлішина проголосували 37,5% виборців.

Зазначимо, раніше Клічук був депутатом Чернівецької обласної ради від "Батьківщини", намагався потрапити до Верховної ради за списками "Самопомічі". Має бізнес, пов'язаний з торгівлею алкогольними напоями, продуктами харчування та тютюновими виробами, також володіє кількома ресторанами.

Нагадаємо, перемогу Клічука на виборах передрік і місцевий екзит-пол, який показав майже такі ж цифри.

Вчора під час голосування поліція в Чернівцях відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень. Зокрема, на одній з дільниць члени виборчкому підписали протокол задовго до визначення результатів виборів. А в іншому випадку член виборчої комісії видав два бюлетеня одній людині.