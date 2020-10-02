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Що потрібно знати про кандидата в мери Харкова Ігоря Черняка: головне

Новость на русском → Харків, П'ятниця 02 жовтня 2020 09:00
Що потрібно знати про кандидата в мери Харкова Ігоря Черняка: головне Ігор Черняк (facebook.com.IgorCherniakOfficial)
Автор: Уляна Безпалько

Депутат Харківської міськради Ігор Черняк збирається поборотися за посаду міського голови Харкова. В мери його висунув "Блок Світличної "Разом". Про те, що відомо про одного з учасників харківських виборів на пост градоначальника – в матеріалі РБК-Україна.

Ігор Черняк буде балотуватися в мери Харкова від іменної політсили екс-голови ОДА Юлії Світличної. Сама нардеп очолить список своєї партії на виборах в облраду.

Що потрібно знати про кандидата в мери Харкова Ігоря Черняка: головне

Ігор Черняк (facebook.com.IgorCherniakOfficial)

Черняк народився в Запоріжжі в 1987 році. У 2009 році закінчив Національну юридичну академію імені. Ярослава Мудрого в Харкові, за спеціальністю "правознавство". З 2007 року працював юрисконсультом і консультував з правових питань. З 2012 року Черняк зайнявся індивідуальною адвокатською діяльністю. У 2018 році став керуючим партнером компанії адвокатського об'єднання "ACF PARTNERS".

Політичний старт

Свою політичну кар'єру Черняк почав в 2015 році, коли обрався в Харківську міськраду від "Самопомочі". Але в липні 2017 року він заявив про вихід із фракції і партії через "розбіжності і суперечності щодо інструментів і цілей політичної боротьби". Він вважав, що "Самопоміч" повинна більш активно пропонувати альтернативний порядок денний міськради". З тих пір він залишився позафракційним депутатом.

Під час розгляду в міськраді питання про перейменування станції харківського метро між Кернесом і Черняком сталася невелика суперечка. Після того, як при голосуванні один депутат утримався, мер відреагував у властивій йому манері:

"Рішення прийнято. Один утримався. Знову Черняк. Якийсь змій, б...". Черняк заявив, що він "не змій", а у нього просто не спрацювала кнопка.

Громадська діяльність

Черняк є одним з ініціаторів створення "Харківського антикорупційного центру", а також членом ГО "Автомайдан - Харків". Разом з однодумцями в 2014 році створив групу "Сила допомоги", яка надає волонтерську допомогу підрозділам ВСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, добровольчих батальйонів і переселенцям.

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