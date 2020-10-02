Что нужно знать о кандидате в мэры Харькова Игоре Черняке: главное

Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк собирается побороться за пост городского головы Харькова. В мэры его выдвинул "Блок Светличной "Разом". О том, что известно об одном из участников харьковских выборов на пост градоначальника – в материале РБК-Украина.

Игорь Черняк будет баллотироваться в мэры Харькова от именной политсилы экс-главы ОГА Юлии Светличной. Сама нардеп возглавит список своей партии на выборах в облсовет.

Игорь Черняк (facebook.com.IgorCherniakOfficial)

Черняк родился в Запорожье в 1987 году. В 2009 году окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове, по специальности "правоведение". С 2007 года работал юрисконсультом и консультировал по правовым вопросам. С 2012 года Черняк занялся индивидуальной адвокатской деятельностью. В 2018 году стал управляющим партнером компании адвокатского объединения "ACF PARTNERS".

Политический старт

Свою политическую карьеру Черняк начал в 2015 году, когда избрался в Харьковский горсовет от "Самопомочи". Но в июле 2017 года он заявил о выходе из фракции и партии из-за "разногласий и противоречий относительно инструментов и целей политической борьбы". Он считал, что "Самопомич" должна более активно "предлагать альтернативную повестку дня горсовета". С тех пор он оставался внефракционным депутатом.

Во время рассмотрения в горсовете вопроса о переименовании станции харьковского метро между Кернесом и Черняком произошла небольшая словесная перепалка. После того, как при голосовании один депутат воздержался, мэр отреагировал в свойственной ему манере:

"Решение принято. Один воздержался. Опять Черняк. Какой-то змей, б...". Черняк заявил, что он "не змей", а у него просто не сработала кнопка.

Общественная деятельность

Черняк является одним из инициаторов создания "Харьковского антикоррупционного центра", а также членом ОО "Автомайдан - Харьков". Вместе с единомышленниками в 2014 году создал группу "Сила помощи", которая оказывает волонтерскую помощь подразделениям ВСУ, Нацгвардии, Государственной погранслужбы, добровольческих батальонов и переселенцам.